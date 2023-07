Exportăm IT-işti, importăm programatori. Alexandru Păduraru: În Bacău se pot căştiga salarii ca în San Francisco sau New York

România are un deficit de 25.000 de IT-işti. Specialiştii în software developer, inginerii şi tehnicienii sunt cel mai greu de găsit pentru angajatori. Deşi sunt printre cei mai bine plătiţi, arată un studiu realizat de Bestjobs. Primele 6 luni din 2023 au arătat că recrutorii se confruntă în continuare cu o piaţă a forţei de muncă tot mai competitivă în domeniul IT. În aceste condiţii, eliminarea facilităţilor fiscale pentru IT va fi o lovitură şi mai mare.

„Sunt măsuri care nu se pot lua de pe o zi pe alta, ci este nevoie de un orizont de timp. Conform programului de guvernare pe care îl găsim pe site-ul guvernului, IT este un sector extrem de important pentru România, unul strategic. Şi ca atare, avem nişte obiective de îndeplinit acolo. Faptul că avem un deficit de personal în domeniul IT ridică probleme serioase în privinţa acestui program de guvernare. Avem nevoie de predictibilitate şi lucrurile astea trebuie făcute din timp, astfel încât fiecare companie din domeniul IT şi nu numai, din toate domeniile în care există astfel de facilităţi să îşi poată face un plan de business.”, spune Marian Marcu, sociolog Novel Research la Aleph News.

Cum acoperim aceste job-uri?

Companiile româneşti nu mai sunt atractive pentru IT-işti, pentru că pot lucra remote de oriunde, pentru oricine.

„Foarte multe companii, după perioada pandemiei, au început să ofere paritate de 1 la 1 cu salariile din San Francisco sau din New York. Şi atunci o persoană care lucrează remote şi este din Bacău poate să primească exact acelaşi salariu ca o persoană care lucrează în Silicon Valley. Asta pune o presiune foarte mare pe companiile locale, deoarce noi nu putem să oferim aceleaşi salarii”, spune Alexandru Păduraru, cofondatorul Creative Team.

Antreprenorul se confruntă şi cu altă problemă: programatorii pe bandă rulantă. Sunt mulţi programatori care fac cursuri, dar nu au fundamentele domeniului şi atunci când sunt angajaţi într-un proiect nu fac faţă. Alexandru Păduraru încearcă să îşi păstreze programatorii oferindu-le noi provocări profesionale. Să adauge, la proiectele vechi, proiecte de block-chain, inteligenţă artificială sau machine learning.

Există şi o parte plină a paharului pentru companiile IT româneşti. Specialiştii sunt atraşi de faptul că pot vedea rezultatele muncii lor mult mai repede.

„Trebuie să fii mereu updatat la noile tehnologii şi evident oamenii văd un plus în aceste companii. Un lucru pe care l-am observat în companiile mari este că inginerii cu 10 ani – 15 ani experienţă care lucrează în giganţi în SUA devin de la un punct puţin frustraţi pentru că ceea ce ei dezoltă ajunge foarte greu în producţie”.