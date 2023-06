Exporturile de tutun încălzit au depăşit exporturile de ţigarete din România

Philip Morris România este un partener de încredere al statului român şi contribuie în mod semnificativ la reducerea deficitului comercial. În prezent, peste 90% din producţia fabricii din Otopeni este exportată în 54 de ţări de pe 5 continente. Fabrica a fost transformată, în urma unei investiţii de 600 de milioane dolari, într-o unitate de producţie de ultimă generaţie, axată în principal pe produse din tutun încălzit. România joacă astfel un rol important în strategia PMI de a construi un viitor fără fum.

„De 30 de ani construim în România. În aceste trei decenii am investit peste un miliard de dolari, am angajat forţă de muncă locală şi am avut un impact pozitiv asupra economiei Româneşti. Fabrica din Otopeni este una dintre cele mai moderne unităţi la nivel global şi a doua la nivel european din punct de vedere al producţiei de consumabile, după fabrica PMI din Bologna. Produsele care încălzesc tutunul în loc să-l ardă sunt importante în egală măsură pentru sănătatea publică şi pentru economia românească, iar impactul activităţii noastre nu este vizibil doar în plan local. Suntem relevanţi şi în alte pieţe unde sunt exportate consumabile fabricate în România, destinate produselor fără fum.” – Mircea Scăunaşu, Director General, Philip Morris Romania.

Cercetările realizate de PMI şi de mai mulţi experţi independenţi arată că produsele fără fum sunt substanţial mai puţin nocive decât ţigările şi reprezintă o alternativă mai bună pentru fumători. În ultima perioadă, organizaţii şi experţi în sănătate din mai multe ţări europene solicită o legislaţie care să facă o distincţie clară între ţigări şi produsele fără fum. State precum Suedia, Japonia şi Marea Britanie, care au decis să trateze în mod diferit produsele fără fum, în funcţie de cât sunt de dăunătoare pentru sănătate, au avut rezultate notabile în reducerea incidenţei fumatului.

„Cercetările arată că, atunci când fumătorii au acces la produsele alternative şi primesc informaţii corecte despre acestea, mulţi dintre ei aleg să facă o schimbare. În ţări precum Japonia, peste o treime dintre fumătorii adulţi au adoptat deja tutunul încălzit. Potrivit celui mai recent raport al Institutului Japonez al Tutunului, consumul de ţigări a scăzut cu 44% în 5 ani de la introducerea produselor din tutun încălzit, cea mai mare scădere înregistrată vreodată în această ţară. Acest lucru se reflectă şi în exporturile în creştere ale României către Japonia, în ceea ce priveşte tutunul încălzit. Există, însă, şi cazuri precum Mexic, ţară care a interzis de curând importurile de ţigări electronice şi tutunul încălzit, o decizie în urma căreia vor avea de suferit în primul rând fumătorii mexicani, care vor fi privaţi de accesul la produse fără fum, fundamentate ştiinţific. România va continua să exporte produse din tutun încălzit către acele state care înţeleg să le ofere fumătorilor adulţi o alternativă mai puţin nocivă la continuarea fumatului.” – Dragoş Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris Romania.