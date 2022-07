Fără experienţă, fără CV, eşti angajat! Lupta lanţurilor hoteliere europene de top pentru angajaţi

Mii de angajaţi au părăsit industria ospitalităţii atunci când călătoriile internaţionale s-au oprit în timpul pandemiei COVID-19. Mulţi au ales să nu se mai întoarcă, găsind locuri de muncă mai bine plătite în altă parte, lăsând hotelierii să se lupte cu o lipsă disperată de personal, scrie Reuters.

Accor, cel mai mare operator hotelier din Europa, derulează iniţiative de testare pentru a recruta persoane care nu au lucrat anterior în acest sector, a declarat directorul executiv Sebastien Bazin într-un interviu acordat Reuters la Forumul Economic din Qatar luna trecută.

Accor, care operează mărci precum Mercure, ibis şi Fairmont în peste 110 ţări, are nevoie de 35.000 de lucrători la nivel global, a spus el.

"Am încercat la Lyon şi Bordeaux în urmă cu zece zile, iar în acest weekend avem oameni care au fost intervievaţi fără CV, fără experienţă profesională anterioară şi sunt angajaţi în 24 de ore", a spus Bazin.

Pe termen scurt, Accor acoperă posturile din Franţa cu tineri şi migranţi, limitând în acelaşi timp serviciile.

"Sunt studenţi, oameni care vin din Africa de Nord", a spus Bazin. "Şi, practic, închiderea restaurantelor pentru prânz sau (deschiderea lor) doar cinci zile pe săptămână. Nu există altă soluţie".

Noii recruţi primesc şase ore de pregătire şi învaţă la locul de muncă, a spus el.

Lipsa de personal este deosebit de presantă în Spania şi Portugalia, unde turismul reprezenta 13% şi, respectiv, 15% din producţia economică înainte de pandemie.

Hotelierii de acolo oferă salarii mai mari, cazare gratuită şi avantaje precum bonusuri şi asigurări de sănătate.

"Mulţi angajaţi au decis să se mute în alte sectoare, aşa că începem o industrie de la zero şi trebuie să ne luptăm pentru talente", a declarat Gabriel Escarrer, directorul general al hotelierului spaniol Melia reporterilor din Madrid.

Pentru a atrage personal, compania sa a oferit recent cazare, uneori în camere de hotel, din cauza lipsei de locuinţe de închiriat în apropierea staţiunilor sale.

Hotelierii mai mici se confruntă cu provocări similare în materie de personal.

Directorul de operaţiuni al Hotel Mundial, unul dintre cele mai emblematice hoteluri din Lisabona, a declarat că încearcă să recruteze 59 de lucrători. Fără personal suficient, el se teme că unele hoteluri vor reduce numărul de clienţi şi gama de facilităţi.

"Dacă nu putem recruta personal, va trebui să reducem serviciile", a spus el. "Acest lucru este regretabil şi dramatic pentru o industrie care nu a avut venituri în ultimii doi ani".

În Spania şi Portugalia, două dintre cele mai importante destinaţii turistice din Europa, scenariul este acelaşi în baruri, restaurantele şi hotelurile au rezervările pe care le aşteptau cu nerăbdare, dar la un cost pe care se străduiesc să îl acopere.

Jose Carlos Sacó, în vârstă de 52 de ani, îşi poate deschide barul din Madrid, Tabanco de Jerez, doar în weekend, atunci când studenţii care au nevoie de bani în plus nu au cursuri şi sunt disponibili să lucreze.

"În timpul săptămânii nu putem deschide pentru că nu avem mână de lucru, ei învaţă", a spus el, arătând spre forţa sa de muncă studenţească care aranjează mesele într-o sâmbătă.

În vibrantul cartier La Latina din Madrid, proprietarul tavernei Angosta, Mariveni Rodriguez, a angajat migranţi pentru sezonul de vârf.

"Oferim această oportunitate migranţilor care vin cu dorinţa de a munci, deoarece nu au familie sau sprijin instituţional", a spus ea.

Industria de catering din Spania are un deficit de 200.000 de lucrători, iar hotelurile portugheze au nevoie de cel puţin 15.000 de persoane în plus pentru a satisface cererea în creştere, potrivit asociaţiilor naţionale de ospitalitate.

"Soluţia va fi cu siguranţă să plătim mai mult", a declarat Jose Luis Yzuel, de la asociaţia sectorului serviciilor de catering.

Se fac încercări pentru a atrage foştii angajaţii înapoi. În Spania, barurile şi restaurantele au majorat salariile lucrătorilor cu aproape 60% în primul trimestru faţă de anul precedent, potrivit datelor oficiale. Dar industria turismului este în continuare sectorul care îi plăteşte cel mai puţin pe angajaţi, aproximativ 1.150 de euro (1.200 de dolari) pe lună.

În Portugalia, salariile lucrătorilor din industria ospitalităţii ar urma să crească cu 7% în acest an, potrivit unui sondaj realizat de banca centrală şi Institutul Naţional de Statistică, însă salariul mediu în acest sector este de 881 de euro pe lună, peste salariul minim de 705 euro.

Bazin a declarat că, atât timp cât hotelurile sunt ocupate doar în proporţie de 60% sau 70%, acestea pot face faţă lipsei de personal, dar momentul de criză va veni atunci când vor fi complet ocupate.

În trecut, industria nu a plătit suficient şi nici nu s-a concentrat pe dezvoltarea personalului, a spus Bazin.

"Jumătate din această problemă este că am fost orbi, nu am acordat atenţie multor oameni şi, probabil, am plătit prea mult timp şi pe unii oameni insuficient", a spus el. "Aşa că este un semnal de alarmă".