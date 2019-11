Jurnalista Roula Khalaf este prima femeie numită în funcţia de editor-şef a Financial Times, o publicaţie financiară cu o istorie de 131 de ani, după ce Lionel Barber şi-a anunţat demisia, potrivit Reuters.

Financial Times a numit o femeie ca editor-şef, o premieră în istoria de 131 de ani a publicaţiei

Barber a anunţat, marţi, că renunţă la funcţia sa de editor-şef, pe care a deţinut-o vreme de 14 ani, în ianuarie 2020. Barber lucrează de 34 de ani la publicaţia deţinută de compania japoneză Nikkei, care, în 2019, avea 1 milion de abonamente plătite, cele online asigurând peste 75% din tiraj.

Khalaf a fost editor adjunct, pe politică externă şi pe Orientul Mijlociu în cele două decenii de când lucrează pentru FT. În ultimii ani a încercat să sporească diversitatea în ceea ce priveşte angajaţii din redacţii şi să atragă mai multe cititoare.

Ca un element insolit, faptul că a lucrat anterior şi pentru Forbes i-a adus un rol minor în filmul regizat de Martin Scorsese „Lupul de pe Wall Street/ The Wolf of Wall Street".

Khalaf, originară din Liban, va fi, alături de Katharine Viner, de la The Guardian, una dintre puţinele femei într-o funcţie înaltă la o publicaţie majoră din Marea Britanie, dar şi din lume, după ce Jill Abramson şi-a dat demisia de la The New York Times.

