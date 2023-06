Firmele străine care finanţează războiul lui Putin. Lista lui Geranşenko

În acest context, ucraineanul a furnizat o listă cu companiile străine care au rămas în Rusia şi care ar finanţa, astfel, sângerosul război pornit de Putin, iar în trecut au alimentat cu fonduri formaţiunea paramilitară condusă de Prigojin.

Conform lui Geraşenko, în Rusia activează în continuare mărci precum Auchan, Danone, Unilever, Metro, BlaBlaCar, Henkel, Raiffeisen, Nestle şi Leroy Merlin.

Nu se ştie însă cât de actualizată este lista publicată de consilier, în condiţiile în care Leroy Merlin a anunţat oficial, în martie 2023, că părăseşte piaţa rusească.

Iată postarea lui Geraşenko:

„Putin a recunoscut că Wagner PMC a fost finanţat de la bugetul federal rus. Deci înseamnă că toate companiile occidentale care rămân în Rusia şi plătesc taxe acolo, au participat la finanţarea uneia dintre cele mai violente bande de bandiţi din secolul 21?

Câteva dintre mărcile occidentale care continuă să lucreze în Rusia:

