Folosirea corectă a echipamentelor electrice dintr-o gospodărie poate reduce factura la energie cu până la 50%

Potrivit analizei Environ, cea mai frecventă risipă a curentului provine din păstrarea în priză a încărcătoarelor de laptop, tabletă sau telefon, care consumă curent deşi nu au ataşate dispozitivele aferente. Observaţia este valabilă şi în cazul păstrării în priză, chiar dacă nu sunt folosite, a unor echipamente electronice precum televizorul, sistemul audio, lampa sau cuptorul cu microunde; acest lucru încarcă factura la energie cu 8 până la 10%.

Analiza Environ oferă mai multe exemple: maşina de spălat îşi reduce consumul de electricitate cu o treime dacă se foloseşte un program de spălare cu mai puţine grade Celsius; pentru a reduce consumul de curent este recomandat ca alimentele să fie introduse în frigider cât mai reci; folosirea unor dispozitive precum programatoarele sau termostatele inteligente contribuie la gestionarea consumului de energie în funcţie de nevoi şi programarea acestuia în perioadele cu tarife mai scăzute; un aparat electric nou, eficient din punct de vedere energetic şi fără probleme tehnice va consuma mai puţin decât un model mai vechi, cu probleme tehnice.

„Ora Pământului este un eveniment-manifest care ne aminteşte de importanţa utilizării sustenabile a energiei electrice. Adevărata provocare constă însă nu doar în a stinge lumina preţ de o oră, într-o zi de sâmbătă, ci în transformarea acestui gest simbolic într-o practică zilnică de responsabilitate pe termen lung”, a declarat Roxana Puia, marketing director al Asociaţiei ENVIRON.

Evoluţia în timp a aparatelor electrice dintr-o gospodărie

Numărul şi tipul de aparate electronice folosite într-o gospodărie a evoluat în ultimii ani, odată cu progresul tehnologiei şi cu nevoia oamenilor pentru confort, mai arată cei de la Asociaţia Environ.

Dacă în anii `90 regăseai într-o gospodărie doar câteva echipamente de bază, precum televizor, radio, frigider, maşină de spălat, fier de călcat, aspirator, uscător de păr, telefon fix, maşină de cusut, în anii 2000 au devenit tot mai răspândite aparate precum calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane mobile, DVD playere, plăci de păr, aparate AC, roboţi de bucătărie, maşini de spălat vase, imprimante, Playstation şi alte aparate de gaming, dar şi periuţe de dinţi electrice, aparate împotriva ţânţarilor.

În prezent, fiecare membru al familiei deţine cel puţin un smartwatch, laptop sau tabletă. Într-o gospodărie există mai multe televizoare, routere pentru internet, sisteme de gaming, asistenţi de tip Alexa, smartwatch sau camere de supraveghere, astfel încât, în medie, se pot număra până la 74 de dispozitive electronice, dintre care aproximativ 17 sunt nefolosite, potrivit unui studiu realizat de WEEE Forum.

Opt reguli de bază pentru folosirea echipamentelor electrice din casă

1. Închide şi scoate din priză echipamentele (televizor, laptop etc.) pe care nu le foloseşti, inclusiv încărcătoarele

2. Stinge lumina din încăperile în care nu stai

3. Reglează temperatura din interiorul locuinţei la maximum 20 de grade Celsius în sezonul rece şi cu cu cel mult 10 grade Celsius mai mică decât cea din exterior în sezonul cald

4. Nu folosi puterea maximă a plitei/cuptorului

5. Nu porni maşina de spălat doar pentru câteva obiecte şi optează pentru ciclurile de spălare scurte

6. Plita cu inducţie este cel mai eficient sistem de gătit

7. Răceşte mâncarea înainte să o pui în frigider

8. Montează prize inteligente pe care le poţi controla cu telefonul şi poţi astfel să vezi în timp real consumul de energie

Top 7 aparate din punctul de vedere al consumului

1. Aparatul AC (775 kWh în 500 de ore de funcţionare)

2. Uscătorul de rufe (278,2 kWh / an)

3. Frigiderul cu două uşi (150-400 kWh / an)

4. Frigider obişnuit (324 kWh / an)

5. Maşină de spălat vase (258 kWh / an)

6. Cuptorul electric încorporat (400-500 kWh / an)

7. Maşina de spălat rufe (360-400 kWh / an)