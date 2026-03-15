Forbes 2026: Șase români în clasamentul miliardarilor

Podiumul este completat de doi dintre fondatorii Google. Larry Page ocupă locul al doilea, cu o avere de 257 de miliarde de dolari, în timp ce Sergey Brin se află pe poziția a treia, cu 237 de miliarde de dolari.

În clasamentul din acest an au fost incluși și șase români. Cel mai bine plasat este Ion Stoica, fondator al Databricks și profesor român stabilit în Statele Unite, cu o avere de 5 miliarde de dolari. Acesta împarte poziția 852 cu Matei Zaharia, și el profesor român și cofondator al Databricks.

Ion Țiriac se află pe locul 1.755, cu o avere estimată la 2,4 miliarde de dolari. El este urmat de Dragoș Pavăl, clasat pe poziția 1.913, cu 2,2 miliarde de dolari. Fratele său, Adrian Pavăl, ocupă locul 2.600, cu o avere de 1,5 miliarde de dolari.

Clasamentul românilor prezenți în top este închis de Daniel Dines, aflat pe poziția 2.858, cu o avere estimată la 1,3 miliarde de dolari.

Ediția din 2026 a topului Forbes confirmă atât dominația marilor antreprenori din tehnologie la nivel global, cât și prezența tot mai vizibilă a unor români în elita miliardarilor lumii.