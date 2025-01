O fostă capitală a ţării va avea primul hotel construit după 50 de ani. Îşi propune să atragă turiştii în oraş: „Am luat legătura cu câteva agenţii de turism şi am participat la un târg de turism în Salonic“

Câmpulung Muscel nu se află pe harta turismului local, nefiind o des­ti­na­ţie pentru petrecerea vacanţei a tu­riş­tilor români sau străini, ci doar un oraş de tranzit pentru cei care vor să ajun­gă la Bran pe culoarul Rucăr-Bran.

Familia Dumitrache, care a făcut această investiţie, are şi businessuri în do­meniul transportului intern şi in­ter­naţional, cât şi saloane de evenimente.

„Am ales să investim în turism, în acest hotel, în primul rând, pentru că este un vis de al meu încă de pe băncile şcolii, să am o afacere în domeniul ospitalităţii, şi am început cu salonul de evenimente. Apoi, văzând că oraşul nostru începe să fie vizitat, că turiştii care sunt în trecere, dar şi cei care aleg să îşi petreacă un sejur în zonă caută cazare la anumite standarde, am accesat fonduri europene cu ajutorul cărora am reuşit să construim hotelul“, spune Oana Dumitrache, reprezentanta hotelului. Ea este fiica Marinelei Dumitrache, administratora com­paniei care operează hotelul.

Hotelul este administrat de compania Inter Expres, care are ca obiect principal de activitate transporturile rutiere de mărfuri. În 2023, ultimul an pentru care există date publice, firma a avut afaceri de 13,4 mil. lei, un profit net de 673.000 lei şi circa 40 de angajaţi, potrivit datelor Ministerului de Finanţe.

Oraşul are câteva pensiuni, însă nu sunt dotate la standarde de patru stele, iar oferta este una limitată, acesta fiind un alt motiv pentru care familia Dumitrache a vrut să investească într-un hotel în zonă.

„Motivaţia deschiderii acestui hotel în Câmpulung a fost constatarea că lipseşte un spaţiu de cazare decent pentru cei care vizitează oraşul sau cei care vin în interes de afaceri. Este un oraş mic, locurile de cazare sunt limitate, există pensiuni care au camere puţine şi nu sunt dotate la nivel de patru stele“, adaugă ea.

„Oraşul nostru este într-o zonă cu potenţial turistic ridicat, este aşezat pe drumul care leagă Muntenia de Transilvania, chiar lângă culoarul Rucăr-Bran. Odată cu dezvoltarea infrastructurii rutiere şi modernizarea drumului care va lega Braşovul de Autostrada Piteşti-Sibiu, preconizăm că zona va fi mult mai uşor accesibilă şi, ca urmare va creşte numărul turiştilor care o vor vizita“, mai spune ea.