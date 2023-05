Fostul şef al Audi a pledat vinovat în scandalul Dieselgate al grupului Volkswagen

Rupert Stadler, fost membru al consiliului de administraţie al VW, a declarat marţi la tribunalul districtual din Munchen că a continuat să autorizeze vânzarea de maşini chiar şi după ce "a recunoscut ca fiind o posibilitate" faptul că vehiculele conţineau dispozitive menite să păcălească autorităţile de reglementare şi, prin extensie, clienţii şi investitorii.

"Nu am ştiut că vehiculele au fost manipulate şi că, în consecinţă, cumpărătorii au fost prejudiciaţi, dar am recunoscut că era o posibilitate", a spus Stadler într-o declaraţie citită de avocatul său. "Văd cu ochii mei că era nevoie de mai multă atenţie", a adăugat el, potrivit Financial Times.

Mărturisirea lui Stadler cu privire la fraudă prin omisiune şi certificare falsă este prima făcută de un fost director de rang înalt de la VW.

Timp de doi ani acesta a negat acuzaţiile, dar la începutul acestui an instanţa i-a oferit lui Stadler o pedeapsă cu suspendare şi o amendă de 1,1 milioane de euro dacă recunoşte acuzaţiile, un punct de cotitură în acest caz, alături de mărturisirile anterioare ale celor doi ingineri Audi acuzaţi alături de el. Verdictul este aşteptat la sfârşitul lunii iunie.

Dieselgate este cel mai mare scandal care a zguduit Volkswagen în ultimii ani, iar compania a plătit peste 32 de miliarde de euro în taxe judiciare şi amenzi legate de muşamalizare.