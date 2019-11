FOTO | A fost inaugurată cea mai mare podea cinetică din lume: Oaspeţii vor fi întâmpinaţi de robotul Pepper

Recepţia clădirii oferă angajaţilor şi persoanelor care o tranzitează o serie întreagă de soluţii. Podeaua cinetică, o premieră mondială pentru o clădire de birouri, realizată de compania de tehnologie Pavegen, transformă greutatea paşilor în energie electrică, utilizată ulterior pentru alimentarea altor mecanisme din lobby. Cele două suprafeţe de podea instalate în Globalworth Tower au o arie cumulată de 40 metri pătraţi, cea mai mare dintr-o clădire de birouri din lume.

Smart cities should be beautiful, fun and playful places and so should our offices. The most important thing in an office is YOU! We just launched our largest global installation in Bucharest with Globalworth! #SmartCity #Cleantech pic.twitter.com/Z5ATvqUitH