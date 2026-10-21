Circulația feroviară între Galați și Târgu Bujor a fost redeschisă miercuri, 14 octombrie, după finalizarea lucrărilor de refacere a infrastructurii afectate de inundațiile din septembrie 2024, provocate de furtuna Boris. Investiția s-a ridicat la aproape 56 de milioane de lei, cu TVA inclus, potrivit Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați.

Inundațiile din 14–15 septembrie 2024 au afectat aproximativ 11 kilometri de cale ferată, în 36 de zone, provocând întreruperea circulației.

Lucrările au fost executate în cadrul obiectivului de investiții „Lucrări de linii necesare pentru redeschiderea circulației pe linia CF 703, Galați–Bârlad, afectată de calamitățile naturale din perioada 14–15 septembrie 2024”, cu finanțare asigurată de la bugetul de stat.

Investiția, finanțată de la bugetul de stat, are o valoare de 55,99 milioane de lei, inclusiv TVA.

Lucrările au urmărit readucerea infrastructurii la parametrii necesari pentru circulația trenurilor în siguranță.

Principalele lucrări executate au vizat:

decolmatarea zonelor afectate și îndepărtarea materialelor depuse de viituri;

refacerea și consolidarea terasamentului căii ferate;

reconstruirea rambleului feroviar și pregătirea terenului de fundare;

realizarea umpluturilor cu materiale necoezive și așternerea geotextilului de separație;

refacerea substratului căii și completarea cu piatră spartă nouă;

demontarea și remontarea suprastructurii căii ferate;

înlocuirea șinelor rupte și a traverselor deteriorate;

executarea lucrărilor tehnologice de buraj, profilare și stabilizare a căii;

refacerea trecerilor la nivel cu calea ferată și a zonelor adiacente afectate;

readucerea terenurilor la forma inițială.

Antreprenorul care a derulat modernizarea tronsonului este Asocierea Arcada Company – ISPCF – Citadina 98.

În timpul lucrărilor, trenurile au circulat doar până la Chiraftei. Continuarea deplasării către localitățile Târgu Bujor – Berești – Bârlad era asigurată cu mijloace de transport rutier.

Redeschiderea circulației pe relația Galați–Târgu Bujor reprezintă un pas important în restabilirea conectivității feroviare pentru localitățile deservite de linia CF 703 și în revenirea la transportul feroviar pe un sector afectat grav de calamitățile naturale din septembrie 2024.

Lucrările continuă pe tronsonul Târgu Bujor–Bârlad, pentru redeschiderea întregii linii feroviare CF 703.

Articol preluat din Economedia.ro