Freshful by eMAG depăşeşte pragul de 65.000 de clienţi în Bucureşti şi Ilfov, iar numărătoarea continuă în cea mai aglomerată perioadă a cumpărăturilor, cea de Crăciun

3 din 4 clienţi sunt abonaţi Genius şi au putut să se bucure nu doar de timpul salvat folosind aplicaţia mobilă, ci şi de economiile aferente taxei de transport şi a ofertelor exclusive Genius.

De asemenea, începând cu 15 decembrie, clienţii Freshful primesc un estimat de livrare mai precis de aproximativ 20 minute, pentru a şti exact şi în timp real când vor intra în posesia cumpărăturilor.

Dacă un client Freshful alege livrarea comenzii în intervalul 10:00-12:00, odată cu lansarea funcţionalităţii ETA acesta poate vedea în site şi în app, că livratorul Freshful soseşte, spre exemplu, între 11:20 şi 11:40. Această nouă funcţionalitate oferă mai multă predictibilitate şi flexibilitate clienţilor care vor putea să îşi planifice mai bine agenda, pentru că acum vor afla cu precizie cât timp au la dispoziţie până vine livratorul cu bunătăţile comandate.

"Înainte de a închide primul nostru an de activitate nu am slăbit motoarele, din contră, am continuat investiţiile şi le-am direcţionat către îmbunătăţirea procesului logistic al companiei, în planificarea optimizată a rutelor de livrare, optimizarea timpului de livrare şi analiza datelor, alături de noul nostru partener, ORTEC. Aşa s-a născut şi funcţionalitatea ETA. Scopul pe termen lung este să luăm decizii mai bune în ceea ce priveşte alocarea mai multor tipuri de resurse şi, foarte important pentru consumator, să oferim mai multă vizibilitate şi control în procesul de livrare a comenzilor. " menţionează Andrei Popescu, General Manager Freshful by eMAG.

Freshful by eMAG, primul hipermarket 100% online cu sourcing direct (fără intermediari) din România, a analizat şi care au fost produsele vedetă comandate de clienţii săi. Astfel a realizat un top în care, cum era de aşteptat, apa plată la 2L conduce cu peste 930.000 de sticle vândute, urmată de banane cu 115.590 kg şi avocado ready to eat cu 84.764 buc. În topul categoriilor se evidenţiază produsele de bază (ulei, zahăr, făină, orez), dar şi produsele şi specialităţile din carne şi peşte.

În plus, în perioada sărbătorilor, flota de maşini şi livratori a fost suplimentată iar programul de livrare a fost extins până la ora 24:00, astfel încât şi mai mulţi clienţi să se bucure de timpul câştigat, evitând traficul şi aglomeraţia din magazine.

„Perioada sărbătorilor care tocmai a început este una în care clienţii consumă mai mult şi mai divers. Astfel că ne aşteptăm ca luna decembrie să reprezinte cam o lună şi jumătate obişnuită din punct de vedere al volumelor de vânzări. Observăm deja o preferinţă a consumatorilor Freshful pentru produse festive şi tradiţionale, precum cozonacul, toba, salata boeuf, sarmalele, diverse dulciuri sau fructe exotice, citricele, carnea de porc sau băuturile spumante dar şi cutiile cadou cu produse cosmetice, jucării şi cutii cadou cu produse alcoolice”, completează Arnaud Dussaix, Strategy consultant Freshful by eMAG.

În primul an de activitate Freshful, 70% din totalul comenzilor s-au înregistrat în aplicaţia mobilă, iar comportamentul de plată al consumatorilor s-a încadrat în estimările iniţiale. 65% din totalul plătilor s-au realizat online, direct pe Freshful.ro şi în aplicaţia de mobil, atât cu card bancar cât şi cu cardul de tichete de masă Edenred.

La final de 2022, Freshful numără peste 600 de angajaţi care asigură zi de zi calitatea produselor, a comenzilor, a comunicării cu clienţii şi a experienţei digitale în web şi mobile app. Serviciul de livrare în aceeaşi zi sau livrare programată pentru următoarele zile se realizează cu o flotă auto care astăzi numără peste 150 maşini cu temperatură controlată.

Despre Freshful

Companie românească fondată în 2021, Freshful oferă, pe platforma online şi în aplicaţiile mobile, o varietate de peste 20,000 de produse alimentare şi bunuri de larg consum de la parteneri şi producători locali. Astfel, Freshful vine în sprijinul tuturor celor care vor să economisească timp cu serviciu de livrare in aceeasi zi sau programată a unui coş complet de cumpărături săptămânale, de la fructe, legume, carne, peşte, pâine proaspătă, lactate, mezeluri, produse congelate şi băuturi până la articole de uz casnic. Clienţii pot găsi într-un singur loc o diversitate de produse locale, internaţionale, ECO şi BIO pentru o alimentaţie echilibrată şi un stil de viaţă sănătos. Comenzile sunt livrate din depozitul propriu cu temperatură controlată folosind maşini frigorifice până la uşa clientului, 7 zile din 7.

Serviciul este disponibil pe www.freshful.ro sau în aplicaţia iOS şi Android, acoperind momentan Bucureştiul şi mare parte din localităţile ilfovene.