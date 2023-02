Gigantul petrolier ExxonMobil anunţă un profit record de 56 miliarde de dolari anul trecut

Rezultatul a venit în pofida unei încetiniri a vânzărilor în T4/2022, în vreme ce preţurile carburanţilor au continuat să scadă faţă de cele mai recente maxime.

Acţiunile Exxon erau pe plus cu 2,2% în primele ore de tranzacţionare din New York de marţi, 31 ianuarie.

Compania ajungea la o valoare de piaţă de 477,8 mld. dolari. în ultimul an, acţiunile s-au apreciat cu 52,6%. Gigantul cu sediul în Texas a încheiat anul precedent cu un profit de 12,75 miliarde de dolari în octombrie-decembrie, sub estimările analiştilor de pe Wall Street de 13,7 miliarde de dolari, potrivit furnizorului de date S&P Capital IQ, citat de Financial Times.

De asemenea, societatea a anunţat cheltuieli de 1,3 miliarde de dolari în acelaşi interval, sumă influenţată de impozitele excepţionale plătite din Europa.