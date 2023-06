Grindeanu, despre Umbrărescu: Probabil unul dintre cei mai importanţi constructori din Europa

„Toate sumele pe POIM au fost accesate. Deci am terminat sumele din fondurile europene destinate MT. Am cerut o suplimentare de încă 10%, de aproximativ o jumătate de miliard. Şi aceea e accesată aproape total. O să avem discuţiile cu MFE, astfel încât din sumele pe care alte ministere sau agenţii nu sunt cheltuite până la sfârşitul acestui an, decât ă le trimitem înapoi la Bruxelles, mai bine le dau la Transporturi, că noi suntem în stare, mai ales că eu am ţinut să avem - şi prim-ministru a ţinut să avem o întâlnire cu cel mai important constructor român înainte de şedinţa cu conducerea ministerului, cu UMB, cu dl. Umbrărescu. Cred că în acest moment nu există companie în Europa care să aibă în jur de 450 de kilometri de autostradă sau drum expres în lucru, ceea cel face probabil unul dintre cei mai importanţi constructori din Europa”, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

El precizează că „întâlnirea a avut ca scop un anumit schimb de informaţii pe problemele pe care le au constructorii şi cum putem îmbunătăţi acest flux astfel încât să meargă mai repede tot ceea ce înseamnă investiţiile”.

Premierul Marcel Ciolacu a avut, marţi dimineaţă, o întâlnire de lucru cu ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.