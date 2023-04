Grupul BobNet, care a lansat Bob Concierge în România, continuă să dezvolte soluţii inovatoare automate pentru industria de retail

BobNet Group se află în prezent în stadiul iniţial de lansare a operaţiunilor de producţie şi service pentru dispozitive/magazine automate şi inteligente pentru retail. Compania a intrat în faza de creştere accelerată cu o producţie planificată în creştere de la câteva sute de dispozitive pe an până la zeci de mii de soluţii automatizate pe an. Conducerea BobNet Group se aşteaptă ca retailul automatizat să ajungă la aproximativ o treime din retailul global în următorii 20-40 de ani.

BobNet Group îşi propune, astfel, să devină pionier şi un jucător important în tehnologie şi în crearea de infrastructură inovatoare pentru noul retail şi îşi prezintă produsele menite să schimbe piaţa şi să servească diferite industrii, precum retail, industria alimentară, HoReCa, cateringul, industria farmaceutică etc.

Bucureşti, 28 aprilie 2023. Compania românească BobNet Group , unul dintre cei mai activi jucători din Europa în tranziţia de la vechiul la noul retail, tehnologizat şi complet automatizat, a prezentat cele mai recente soluţii tehnologice de retail la Expo 24 Bucureşti, a 7-a ediţie a Vending Expo, care are loc între 26 şi 27 aprilie, în cadrul complexului de expoziţii Romexpo Bucureşti.

Unul dintre cele mai cunoscute produse ale BobNet Group, Bob Concierge, care aduce în scările de bloc şi în complexele rezidenţiale un dispozitiv dotat cu un mini-shop cu alimente şi băuturi, lockere pentru preluarea coletelor de la curieri şi servicii casnice.

Grupul BobNet este printre puţinele startup-uri din lume care au o baza proprie operaţională de testare a soluţiilor dezvoltate ce operează în retailul real. În particular, BobNet operează un lanţ automatizat de 124 de dispozitive amplasate în blocuri rezidentiale din Bucureşti (lanţul Bob Concierge) cu accent pe vânzarea şi livrarea de meniuri proaspete gata pregătite.

Despre BobNet Group

BobNet este o companie inovatoare ce îşi propune să fie printre jucătorii importanţi în piaţa europeană în plină dezvoltare, fiind concentrată pe retailul produselor alimentare, în particular, prin dezvoltarea de soluţii automate de lanţuri super convenience, precum Bob Bistro. BobNet inovează industria prin tehnologiile avansate, create pentru a automatiza procesul de comercializare şi logistica, în scopul de a oferi clienţilor o experienţa moua de retail.

Compania dezvoltă lanţuri extinse de dispozitive Internet of Things ce folosesc inteligenţa artificială, care permite realizarea mai multor tehnologii noi în industria de retail. În special, compania are scopul de a deveni unul din cei mai mari producători de lanţuri de tip now în retailul modern.

