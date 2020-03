Măsurile luate de Guvern pentru susţinerea mediului privat în criza generată de noul coronavirus sunt benefice, indiferent de forma acestora, spune Cristian Hostiuc, directorul editorial al Ziarului Financiar.

Cristian Hostiuc, director editorial Ziarul Financiar: Companiile vor ţine de bani, vor prefera să-ţi amâne plăţile, să-şi amâne furnizorii, să-şi amâne plata datoriilor la stat pentru că nimeni nu ştie ce va urma. Guvernul trebuie să introducă cash în economie sub toate formele, fie că dă cash direct, fie că dă garanţii.

Hostiuc spune că această criză este excepţională pentru că este o criză de sănătate, iar niciun sector de activitate nu va rămâne neafectat. În plus, decizia producătorilor auto Automobile Dacia şi Ford de a-şi trimite angajaţii temporar în şomaj tehnic va lăsa o amprentă în întreaga economie.

Cristian Hostiuc, director editorial Ziarul Financiar: Decizia de a întrerupe activitatea din punct de vedere al sănătăţii este ok. Din punct de vedere economic va avea un impact asupra economiei româneşti. Dacia are 14.000 de angajaţi, Ford Craiova are 6.000 de angajaţi şi dintr-o dată 20.000 de angajaţi sunt trimişi în şomaj tehnic. Este bine că aceste companii au bani ca să îşi susţină angajaţii. Cele două companii sunt vitale pentru economia românească, sunt principalii exportatori şi trebuie făcut orice pentru a-şi relua activitatea.

În opinia lui Hostiuc, criza actuală este mult mai violentă decât cea din 2008, dar se va întinde pe o perioadă mai scurtă de timp. Vestea bună este că băncile sunt pregătite să facă faţă cererilor de cash.

