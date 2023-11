„Suntem la primul Târg al Ȋntreprinderilor Mici şi Mijlocii, de anul acesta, organizat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului. Am ales Iaşiul şi am ales digital pentru că Iaşiul reprezintă un nou centru de forţă ȋn zona digitală a competenţelor IT, din România. De când Amazon a ales să-şi deschidă un sediu aici, a devenit deja un punct unde din ce ȋn ce mai multe firme cu renume din domeniul IT se orientează.

Suntem pe harta marilor centre de cercetare dezvoltare. Când am fost ȋn SUA sau Germania şi am discutat despre IT şi investiţii, Iaşiul a fost una dintre principalele zone despre care am primit ȋntrebări.



Acest târg trebuia să fie aici pentru ca firmele mici şi mijlocii din România, care dezvoltă proiecte, programe, produse sau servicii ȋn domeniul IT să fie mai cunoscute, integrate ȋn ecosistemul celor mari. Potenţialul şi creativitatea antreprenorilor din municipiu şi judeţ sunt deja recunoscute”, a declarat Radu Ştefan Oprea, Ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Companiile selectate au asigurată participarea gratuită la târg, dar şi o sumă forfetară ȋn valoare de 2.500 lei/beneficiar. Banii pot fi folosiţi pentru cheltuieli destinate deplasării şi cazării participanţilor care sunt prezenţi la TIMM ediţia 2023 pe întreaga perioadă de desfăşurare a evenimentului şi care respectă procedura de implementare a programului.

Târgul se va ȋncheia pe 5 noiembrie, iar expozanţii au posibilitatea să păstreze standurile până la final. Ȋn ultimele două zile ale evenimentului, pe parcursul weekendului, vor avea loc workshopuri cu teme precum marketing digital, managementul riscului sau antreprenoriat ȋn IT&C, dar şi ateliere de design digital şi imprimare 3D, iniţiere ȋn ECDL pentru copii, predare şi învăţare ȋn mediul digital, jocuri creative.

Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) reprezintă peste 99% din totalul firmelor care îşi desfăşoară activitatea în România şi contribuie cu 55% la PIB-ul ţării. Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iaşi este organizat cu obiectivul de a promova antreprenoriatul şi de a stimula dezvoltarea afacerilor din industria IT şi domenii conexe.

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii este un program multianual de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Acesta este implementat de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIMM).



Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii Iaşi este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.