În 2022, un client Genius activ în toate cele 4 aplicaţii - eMAG, Fashion Days, Tazz şi Freshful - a economisit, în medie, 1.178 de lei şi 74 de ore

În condiţiile unui an 2022 marcat de numeroase provocări de ordin financiar, scumpiri şi inflaţie crescută, serviciul Genius le-a adus utilizatorilor săi noutăţi care să îi sprijine pe parcursul anului să îşi gestioneze cât mai bine bugetele familiilor şi să facă astfel economii. Chiar dacă preţurile au crescut, costul abonamentului Genius a rămas neschimbat, 99 de lei.

Lansarea în patru platforme de e-commerce din vara lui 2022 s-a numărat printre noutăţile pe care serviciul Genius le-a adus utilizatorilor săi- eMAG, Tazz, Fashion Days şi Freshful, iar acest lucru s-a tradus, pentru cei mai activi utilizatori ai celor patru platforme, în economii de 1.178 de lei, în medie, pentru un utilizator.

Acelaşi profil de client Genius a efectuat, în medie, 63 de comenzi pe eMAG, 28 de comenzi pe Tazz, 8 comenzi pe Fashion Days şi 11 comenzi pe Freshful. Pe lângă economiile în bani, clienţii Genius au reuşit să economisească şi timp. Astfel, un client activ Genius în patru platforme a salvat, în medie, 74 de ore pe care altfel le-ar fi petrecut în magazine sau în trafic.

Tot în 2022, a fost introdusă şi opţiunea Family, dând utilizatorilor posibilitatea de a împărţi gratuit, în cadrul aceluiaşi abonament, beneficiile Genius cu alt membru al familiei. La finalul lui 2022, 50.000 dintre utilizatorii Genius foloseau opţiunea Family.

„Pe parcursul lui 2022, românii s-au bucurat de economiile din livrarea gratuită şi din ofertele speciale pe care le-au putut face cu abonamentul Genius, şi în Tazz, Fashion Days şi Freshful, alături de eMAG. Datorită extinderii beneficiilor în patru aplicaţii, Genius adresează toate nevoile unei familii, fie că vorbim de livrare de mâncare de la restaurante, alimente proaspete, haine sau produse pentru casă, ceea ce face ca 94% dintre utilizatori să îşi dorească să îl reînnoiască, potrivit analizelor noastre,” a spus Andrei Şercanean, VP ecommerce services eMAG.

Beneficiile în cele patru platforme de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days şi Freshful sunt în continuare nenumărate. Astfel, cu Genius Deals clienţii beneficiază de până la 30% discount în Tazz şi de 10% extra discount în Fashion Days, iar pe Freshful au acces la oferte exclusive săptămânale cu discount de 20%. Pe eMAG, abonaţii Genius beneficiază de livrare gratuită, inclusiv în weekend, şi retur gratuit pentru mai mult de 5 milioane de produse. Pentru mai multe detalii despre Genius, accesaţi aici.

Top comenzi ale clienţilor Genius în 2022

eMAG Tazz Fashion Days Freshful Produs Restaurant Top Branduri Bărbaţi: Îmbrăcăminte: Tommy Hilfiger Încălţămine: Puma Sport brand: Nike Femei: Îmbrăcăminte: Mango

Încălţăminte: UGG

Sport Brand: Puma

Genţi şi accesorii: Guess Copii: Mango Detergenţi şi balsam de rufe Meniul zilei Dristor Kebap Delivery - Bucureşti Fructe proaspete Accesorii telefoane mobile Ciorbă de burtă Burger King - Bucureşti Legume proaspete Scutece şi şerveţele umede pentru copii Ciorbă de pui a la grec Jack`s Bistro - Timisoara Brânzeturi Produse de îngrijire şi stilizare a părului Ciorbă de văcuţă Grande - Cluj-Napoca Apă Şampon, gel de duş şi articole pentru îngrijire personală Crispy Chicken Big Belly - Cluj-Napoca Curăţenie şi întreţinerea casei

