În ultimul an, aproape 11.000 de români au intrat în clubul bogaţilor. Numărul românilor bogaţi cu depozite mari la bănci, peste plafonul garantat de 100.000 euro, se îndreaptă spre 77.000

76.746 de persoane fizice care sunt în clubul românilor bogaţi aveau la sfârşitul primului trimestru (T1) din 2024 depozite bancare mai mari de 100.000 de euro, cu o valoare cumulată de peste 82,6 mld. lei (echivalentul a circa 16,5 mld. euro), potrivit celor mai recente statistici ale Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).

Raportat la soldul total al depozitelor populaţiei în lei şi valută, care a ajuns la 345,6 mld. lei (peste 69 mld. euro) la finalul lunii martie 2024, depozitele aflate peste pragul de 100.000 de euro reprezintă aproape un sfert (24%).

Depozitele bancare sunt garantate în cazul falimentului unei bănci în limita echivalentului a 100.000 de euro.

În ciuda contextului economic şi geopolitic încă tensionat, cu război la graniţă, cu inflaţie care scade lent şi dobânzi nu foarte mari la depozite, numărul românilor cu depozite bancare mai mari de 100.000 de euro la bancă a urcat cu aproape 11.000 în T1/2024 faţă de T1/2023, un salt record, totalul ajungând până la vârful de 76.746 la finalul primului trimestru din acest an.

Numărul total al deponenţilor se determină prin însumarea datelor consolidate raportate de fiecare bancă, astfel încât o persoană care are depozite la mai multe instituţii de credit este luată în evidenţă de mai multe ori.

În timp ce numărul persoanelor fizice cu depozite peste plafonul de 100.000 de euro a crescut cu aproape 11.000 (10.897) faţă de T1/2023, respectiv cu 16,5%, valoarea sumelor economisite astfel s-a majorat cu aproape 10 mld. lei (2 mld. euro), respectiv cu 13,7% faţă de T1/2023.

Cel mai probabil o influenţă asupra acestei creşteri a numărului depozitelor de peste 100.000 de euro la bănci a venit şi de la profiturile record şi salariile mari din unele sectoare economice, precum sectorul bancar, sectorul energetic, oil&gas, sau din sfera antreprenorială.

Pe de altă parte, la polul opus pentru mulţi români dobânzile ridicate la credite şi inflaţia încă mare le-au dat planurile peste cap şi le-au subţiat considerabil resursele rămase pentru depozite bancare.

Populaţia îşi lasă economiile în grija băncilor, deşi acestea plătesc dobânzi încă mici, aflate sub inflaţie sau aproape de inflaţie. În 2023 dobânzile la depozitele retail în lei au oscilat în jurul a 6%, în timp ce inflaţia a coborât sub 7% spre final de an. Iar în 2024 inflaţia a coborât de-abia în primăvară sub 6%.

Pentru majoritatea celor cu depozite bancare multe şi/sau mari contează mai mult siguranţa, lichiditatea, decât randamentul/câştigul, după cum spuneau analiştii.

Toţi deponenţii persoane fizice beneficiază de protecţia FGDB. Totodată, au devenit eligibile şi depozitele întreprinderilor mari, care erau excluse de la garantare în trecut, când erau garantate doar depozitele întreprinderilor mici şi mijlocii.