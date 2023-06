Încă o problemă pentru Simona Halep. Un sponsor a anunţat încheierea colaborării

Simona Halep, aflată în aşteptarea sentinţei în scandalul de dopaj, a pierdut astăzi un sponsor, compania auto BMW.

Este cunoscută pasiunea campioanei pentru maşini de mare viteză, deşi admitea că nu i-a fost uşor să obţină permisul de conducere.

„Am sustinut examenul în aprilie 2012. Nu eram focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26. A treia oară am făcut 24, l-am luat. La examentul practic, nu am avut însă probleme. Iubesc viteza”, spunea Simona Halep.

Iată anunţul încheierii parteneriatului de imagine, postat pe contul de Instagram al companiei BMW Automobile Bavaria.

„Ne place să o numim echipă şi nu parteneriat pentru că ai demonstrat o dată în plus că esti o persoană minunată atât “în teren”, cât şi în afara acestuia.

Acum, odată cu finalul acestui proiect, te îmbrăţişăm cu drag şi aşteptăm cu nerăbdare viitorul şi posibilele momente memorabile pe care le vom putea clădi împreună.



Suntem încântaţi să te susţinem în continuare, să te aplaudăm şi să îţi fim alături, în toate provocările şi competiţiile viitoare.

Hai, SIMOO! 🏆🇹🇩”.