Industria dezvoltatorilor de jocuri video din România nu resimte criza COVID-19. Peste 6.000 de români lucrând în domeniu

Asociaţia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România - RGDA spune într-un comunicat că numeroase studiouri au continuat să angajeze, anunţând alte angajări pe diferite specializări în perioada următoare.

“Sperăm ca tot mai mulţi profesionişti să se îndrepte spre industria dezvoltatorilor de jocuri, fie că ne referim la programatori, designeri grafici, sound designeri, specialişti de marketing şi comunicare sau business development, avocaţi, oameni de HR şi alţi specialişti şi consultanţi pe partea administrativă. Având în vedere schimbările de comportament social pe termen mediu şi lung la nivel mondial pe care le impune criza actuală, suntem încrezători în ceea ce priveşte dezvoltarea continuă a domeniului jocurilor video la nivel global dar şi în România”, a declarat Cătălin Butnariu, preşedinte RGDA.

Reprezentanţii industriei de dezvoltare de jocuri video anticipează menţinerea planurilor privind creşterea numărului de personal în anul 2020. Flexibilitatea angajaţilor şi sistemul de Work from Home era încurajat şi posibil în industrie anterior crizei pandemice, dar odată cu aceasta, procesul a fost accelerat, adaptarea fiind făcută foarte rapid, iar sistemul de WFH fiind în acest moment posibil pentru toţi angajaţii din industrie.

Totodată, pe fondul creşterii de productivitate înregistrate în multe cazuri odată cu implementarea pe scară largă a sistemului de muncă de la domiciliu, foarte probabil această practică va fi continuată ca regulă generală şi în perioda următoare.

România este una dintre cele mai importante ţări la nivel european în domeniul dezvoltării de jocuri video, o industrie ce are o creştere globală accelerată de la an la an. În România, cele circa 100 de companii din domeniu au ajuns la o cifră de afaceri cumulată de peste 200 milioane de dolari, peste 6.000 de români lucrând în industrie la acest moment.