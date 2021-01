Investiţiile în start up-urile locale au atras cu 50% mai mult capital românesc

Potrivit unui comunicat al How to Web, chiar dacă 2020 a fost un an plin de incertitudini, ele nu s-au resimţit pentru piaţa de investiţii. După o perioadă scurtă de inactivitate la începutul pandemiei (martie/aprilie), fondurile de investiţii şi investitorii au început să direcţioneze tot mai mult capital către zona de start up-uri.

Conform raportului Romanian Venture Report 2020, au avut loc 58 de investiţii în valoare de 30,39 milioane de euro, acestea reprezentând o creştere de 6% a volumul de investiţii şi de 51% a numărului de tranzacţii faţă de 2019.

Numărul de start up-uri care au primit o investiţie pentru prima dată s-a dublat în 2020 faţă de 2019, de la 18 la 39, iar suma totală a crescut de la 5.65 milioane la 13.92 milioane de euro. Valoarea medie a unei investiţii primite de un start up aflat la început de drum a crescut la 357.000 de euro, o creştere de 12% faţă de 2019.

„Antreprenorii care îşi lansează acum un start up au mult mai multe şanse de a fi finanţaţi datorită capitalului local. Traiectoria UiPath, profesionalizarea grupurilor de angel investors precum TechAngels şi TAN, precum şi apariţia platformelor de equity crowdfunding precum Seedblink au crescut încrederea şi interesul investitorilor locali. În 2020, investitorii locali au participat la toate rundele de investiţii, crescând valoarea totală investită cu 50% faţă de 2019”, a declarat Bogdan Iordache, fondator al How to Web.

O parte dintre startup-urile locale, precum TypingDNA, Deepstash sau Soleadify, au reuşit să atragă şi capital internaţional, un element de validare important al investiţiilor locale.

How to Web este una dintre primele şi cele cele mai importante conferinţe de tehnologie şi inovaţie din Europa. Lansată în 2010, How to Web a contribuit la adoptarea startup culture în România şi CEE.