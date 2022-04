Ion Cristoiu: Războiul mondial economic are ca principal efect apusul consumerismului

“Acest război mondial economic şi loviturile primite de economie au ca principal efect o schimbare fundamentală, şi anume apusul consumerismului. S-a terminat. Ce înseamnă consumerism? Înseamnă consumul de dragul consumului. Ai un telefon, îl vrei pe al doilea. Ai cumpărat 10 pâini, 9 le arunci. Problema consumului de dragul consumului este şi o problemă filosofică, etică. Este o problemă ecologică pentru că pământul nu are resurse nelimitate. (...) Un subiect care văd că nu e abordat şi o realitate care este consecinţa războiului din Ucraina este stoparea consumerismului”, a susţinut publicistul vineri seara, la emisiunea Gândurile lui Cristoiu, de la SMART TV.

În acest context, Ion Cristoiu aminteşte de volumul filosofului Herbert Marcuse, Omul unidimensional, care este o carte împotriva consumerismului.

“Demonstraţiile studenţeşti din 1968 care au fost foarte puternice l-au avut drept idol pe filosoful Herbert Marcuse care a scris o carte, Omul unidimensional. Era o carte împotriva consumerismului. El spunea aşa: omul occidental are o singură dimensiune, consumul. Publicitatea îi provoacă nevoi artificiale. Am un telefon, am o maşină, la 2-3 ani o schimb. Păi de ce să o schimb? Adică anumite nevoi de consum sunt create artificial. Şi din cauza asta, spunea el, omul occidental este un om ghiftuit, el este robul publicităţii”, a afirmat publicistul.

Ion Cristoiu spune că războiul din Ucraina, prin criza materiilor prime, a adus în prim plan ceea ce ecologiştii au susţinut mereu, şi anume combaterea risipei, şi a dat exemplu Italia care a introdus noi reguli pentru ca instituţiile publice să facă economie la energie.

“Războiul din Ucraina, prin criza materiilor prime, a atras atenţia. Nu spun că asta e o soluţie în bătălie, indiferent că se termină sau nu se termină războiul, culmea, ceea ce ecologiştii au atras mereu atenţia, începe să fie la nivelul administraţiei publice. În Italia, s-a dat acum o ordonanţă de urgenţă numai pentru instituţiile publice. În timpul verii nu mai funcţionează la maxim aerul condiţionat, se reduce iluminatul stradal. Probabil, în prima fază, am înţeles că şi la francezi este aşa, un fel de să fii cool, se dă mereu la televizor economiseşte, închide uşa. Să nu mai consumi în sine. Nu e vorba de a reduce nivelul de trai nici măcar un milimetru, ci să nu consumi de dragul consumului”, a punctat publicistul.

În opinia sa, consumerismul afectează nu numai planeta, ci şi spiritul, şi susţine că actuala coaliţie ar trebui să facă o analiză a risipei în toate domeniile publice.

“Afectează şi planeta, dar afectează spiritul. Omul consumerist este omul unidimensional, ghiftuit. El nu are timp. Până la urmă ar trebui să începem să învăţăm şi generaţiile tinere un pic cu austeritatea. Nu aia pe care am trăit-o noi. Ar fi o lecţie bună. I-ar face pe oameni mai deştepţi şi mai atenţi la politică. Omul nu se mai preocupă, aleargă după cât mai multe obiecte şi uită de creier. Mai degrabă citeşte o carte decât să umble după o nouă maşină. Dar la noi, pe lângă această nevoie economică şi filosofică de a reduce consumul, cred că, dacă tot avem această coaliţie, să înceapă cu această analiză a risipei şi continuată cu o analiză a risipei în toate domeniile din stat”, a mai spus publicistul.