iPhone 11, întâmpinat de cozi mai mici decât de obicei în China

Performanţa de vânzare a ultimei game a gigantului tehnologic din SUA este urmărită îndeaproape pe cea mai mare piaţă de smartphone-uri din lume, unde Apple a pierdut teren în faţa concurenţilor cu telefoane mai ieftine şi mai dotate.

Cozile de la magazinele Apple din Shanghai şi Beijing au fost în contrast puternic cu anii precedenţi, când sute de oameni obişnuiau să aştepte ore în şir în faţa magazinelor pentru a fi primii care primesc cele mai noi oferte ale companei.

