Locurile de muncă disponibile în economie au scăzut cu aproape 8.000 în T2/2023 faţă de T1

În perioada mai-iunie 2023, cele mai relevante scăderi s-au înregistrat în sănătate şi asistenţă socială, cu minus 1.907 locuri vacante, administraţie publică (minus 1.497 locuri vacante), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (minus 1.337 locuri vacante).

În ceea ce priveşte rata locurilor de muncă vacante, cele mai semnificative scăderi s-au regăsit în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (minus 0,63 puncte procentuale), administraţie publică (minus 0,55 puncte procentuale), tranzacţii imobiliare (minus 0,53 puncte procentuale), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (minus 0,50 puncte procentuale).

La polul opus, creşteri ale ratei şi numărului locurilor de muncă vacante s-au înregistrat doar în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (plus 0,21 puncte procentuale, respectiv plus 105 locuri vacante), în alte activităţi de servicii (plus 0,15 puncte procentuale, respectiv plus 75 locuri vacante) şi în hoteluri şi restaurante (plus 0,14 puncte procentuale, respectiv plus 353 locuri vacante).

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2022, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 6.605, iar rata locurilor de muncă vacante a scăzut cu 0,14 puncte procentuale.

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cele mai semnificative scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în sănătate şi asistenţă socială (minus 0,65 puncte procentuale) şi în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (minus 0,62 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai relevante scăderi în sănătate şi asistenţă socială (minus 2,5 mii locuri vacante), transport şi depozitare (minus 1,3 mii locuri vacante) şi în administraţie publică (minus 1,2 mii locuri vacante).

La polul opus, cele mai mari creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au observat ȋn intermedieri financiare şi asigurări (plus 0,59 puncte procentuale), urmate de tranzacţii imobiliare (plus 0,38 puncte procentuale) şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (plus 0,33 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a înregistrat creşteri mai relevante în hoteluri şi restaurante, respectiv în intermedieri financiare şi asigurări, plus 515 locuri vacante, respectiv 477 locuri vacante.