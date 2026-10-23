Metoda ingenioasă prin care Ucraina încearcă să-și protejeze transporturile de cereale. Ce negociază cu vecinii săi

Autoritățile din Ucraina propune transferarea inspecțiilor vamale pentru camioanele cu cereale pe teritoriul statelor vecine din UE, potrivit Clash Report.

Liderii de la Kiev discută mutarea inspecțiilor pe teritoriul Poloniei și al Slovaciei. Asta deoarece dronele rusești lovesc din ce în ce mai des cozile de vehicule de la frontieră, pe teritoriul ucrainean.

În plus, atacurile asupra transportului maritim din Marea Neagră forțează redirecționarea exporturilor agricole pe rute alternative. Informația este prezentată pe surse citate de Financial Times,

Discuțiile sunt urgentate de atacurile de la punctele vamale asupra camioanelor cu cereale Ucraina are deja controale de frontieră comune cu Republica Moldova și dorește să extindă acest model și la alți vecini, a transmis Ministerul de Externe de la Kiev.

Purtătorul de cuvânt, Heorhii Tîhîi, a declarat că Ucraina speră să încheie rapid un acord cu Polonia. Rusia încearcă „în mod deliberat să lovească frontierele noastre, să perturbe logistica și transportul, să blocheze fluxul de mărfuri peste graniță”, a spus Tîhîi.

Și Comisia Europeană a transmis că sprijină Republica Moldova în procesul de transfer al tuturor inspecțiilor vamale pe teritoriul moldovenesc.

Atacurile s-au intensificat în ultimele luni

Începând cu luna august, Ucraina a fost vizată de atacuri repetate asupra punctelor de trecere a frontierei cu România, Republica Moldova și Polonia.

Perturbările au dus la blocaje în ambele sensuri. Miercuri, autoritățile vamale ucrainene au raportat că peste 1.200 de camioane așteptau să intre în Ucraina la un punct de trecere din regiunea Volîn.

Atacurile asupra porturilor reduc veniturile din exporturi

Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, a declarat că atacurile asupra principalelor porturi maritime și a navelor din apropiere au redus exporturile agricole la aproximativ jumătate.

În luna septembrie, volumul exporturilor a fost de 2,4 milioane de tone, ceea ce reprezintă 46% din capacitatea potențială de export a Ucrainei.

„Fără acces deplin la porturile de la Marea Neagră, ne confruntăm, practic, cu o limită obiectivă a exporturilor, situată între 45 și 50 la sută”, a explicat el.

Ce fac europenii

Aceste pierderi amplifică presiunea financiară asupra Kievului. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat miercuri că Ucraina pierde aproximativ 60 de milioane de euro pe zi din veniturile din exporturi. De asemenea, deficitul estimat de finanțare pentru anul viitor se ridică la 70 de miliarde de euro.

Săptămâna trecută, președintele francez Emmanuel Macron a îndemnat la intensificarea eforturilor pentru restabilirea rutelor comerciale ucrainene, subliniind legătura dintre veniturile din exporturi și capacitatea țării de a-și susține economia și efortul de război. Comisia Europeană și-a intensifict eforturile pentru a facilita transportul produselor ucrainene prin UE către piețele din Africa și Asia.

Aceste rute alternative de transport, cunoscute sub denumirea de „culoare de solidaritate”, au fost create ca răspuns la perturbările apărute în urma invaziei ruse din februarie 2022.

Potrivit Comisiei, volumul mărfurilor transportate pe Dunăre a crescut de la aproximativ 600.000 de tone în august la 1,16 milioane de tone în septembrie.

Luna trecută, transportul pe Marea Neagră a reprezentat doar 10% din exporturile Ucrainei. Cu toate acestea, aglomerația de pe căile ferate și de pe canale, precum și nivelul scăzut al apelor Dunării, cauzat de secetă, limitează traseele alternative.

Kievul ia în considerare și utilizarea porturilor de la Marea Baltică, deși costurile de transport prin acestea sunt semnificativ mai mari decât prin Marea Neagră.