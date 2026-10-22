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Mii de concedieri într-una dintre cele mai mari bănci britanice. Inteligența artificială va prelua o parte din activități

Grupul bancar britanic Barclays va desființa aproximativ 5.000 de locuri de muncă până la sfârșitul anului 2026, în cadrul unui program de reducere a costurilor. Banca intenționează să folosească tot mai mult inteligența artificială pentru automatizarea unor activități.
Mii de concedieri într-una dintre cele mai mari bănci britanice. Inteligența artificială va prelua o parte din activități
Sediul central al băncii Barclays din Londra/sursa foto: Hepta/Zuma Press
Maria Miron
22 oct. 2026, 11:06, Economic
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Una dintre cele mai mari bănci din Marea Britanie, Barclays, pregătește concedieri care vor afecta aproximativ 5% din totalul angajaților săi. Instituția financiară urmărește să reducă cheltuielile permanente și să își îmbunătățească rezultatele prin utilizarea unor tehnologii moderne, precum inteligența artificială.

Din cele 5.000 de posturi, aproximativ 1.000 au fost deja desființate, iar alte 4.000 urmează să dispară până la sfârșitul ultimului trimestru al anului, a declarat Anna Cross, directorul financiar al Barclays, citată de Reuters.

Cum folosește Barclays inteligența artificială

Barclays, una dintre cele mai mari bănci britanice, investește în tehnologii care pot prelua o parte din activitățile angajaților.

La începutul lunii octombrie, compania americană Anthropic, specializată în dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială, a anunțat extinderea colaborării cu banca britanică.

Peste 16.000 de angajați Barclays folosesc deja Claude, un asistent bazat pe inteligență artificială, dezvoltat de Anthropic. Tehnologia îi ajută să găsească informații, să redacteze documente și să îndeplinească mai rapid anumite sarcini.

De asemenea, sistemele bazate pe AI sunt utilizate pentru procesarea a aproximativ 120.000 de e-mailuri zilnic, reducând volumul activităților repetitive.

Banca intenționează ca, până la sfârșitul anului 2026, jumătate dintre angajații care dezvoltă programe informatice să utilizeze Claude Code, un instrument de inteligență artificială care îi asistă pe programatori în scrierea și verificarea codului.

Barclays nu a precizat câte dintre posturile desființate vor fi înlocuite direct prin automatizare.

Concedieri masive, deși profitul băncii crește

Programul de restructurare a fost anunțat într-o perioadă în care Barclays raportează rezultate financiare mai bune.

Profitul obținut de grupul bancar înainte de impozitare a crescut cu 12% în trimestrul al treilea din 2026, ajungând la aproximativ 2,3 miliarde de lire sterline.

În același timp, banca a anunțat un program de răscumpărare a propriilor acțiuni, în valoare de 500 de milioane de lire sterline. Prin această operațiune, o companie cumpără o parte dintre acțiunile sale de pe piață, o modalitate prin care poate distribui capital acționarilor.

Restructurarea arată însă că rezultatele financiare pozitive nu exclud reducerile de personal. Barclays urmărește să își diminueze costurile pe termen lung, iar inteligența artificială reprezintă unul dintre instrumentele folosite în acest proces.

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