Ministerul Energiei a spus „nu”: AGEA Electrica respinge achiziţia a cinci companii

Cele cinci societăţi deţin şi operează centrale electrice fotovoltaice: TCV Impex, ACV Solar Technology, TIS Energy, Delta & Zeta Energy şi Gama & Delta Energy.

Investitorii de retail au fost de acord cu achiziţiile, opunându-se în schimb statul român, care are o participaţie de aproape 49% la Electrica.

Participaţiile reprezentau 100% din capitalul social al fiecărei societăţi. În total, achiziţiile s-ar fi ridicat la 35 de milioane de euro.

La şedinţa AGEA au participat personal, prin reprezentant sau au votat prin corespondenţă acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut de Depozitarul Central la data de 9 noiembrie 2021, stabilită ca dată de referinţă.

Cvorumul final a ajuns la aproximativ 66,2% din totalul drepturilor de vor şi circa 64,9% din capitalul social al societăţii.

Anunţul vine după ce marţi Electrica a anunţat că a încheiat cu Monsson un contract vânzare-cumpărare de părţi sociale într-o companie de proiect care dezvoltă un parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 77,5 MW de energie regenerabilă.

Tranzacţia vizează achiziţia integrală a companiei de proiect - Foton Power Energy S.R.L., deţinută integral de vânzător, care dezvoltă proiectul fotovoltaic „Bihor 1”, situat în vecinătatea municipiului Oradea.

Preţul total estimat al achiziţiei este de 4,26 de milioane de euro, iar preţul final se va determina prin ajustarea preţului total estimat în functie de capacitatea de producţie autorizată, pe baza unei formule de calcul stabilite contractual.

Între timp, acţionarii au aprobat completarea structurii de garanţii pentru creditul punte de până la 750 de milioane de lei cu caracter neangajat care va fi contractat de Electrica de un consorţiu format din băncile Erste Bank şi Raiffeisen, însoţit de o scrisoare de angajament pentru aranjarea unei emisiuni de obligaţiuni (condiţionată de obţinerea aprobărilor corporative necesare) pentru a finanţa oportunităţile de creştere anorganică, reiese dintr-un document publicat la Bursa de Valori Bucureşti.

„Pe lângă garanţia sub forma de ipotecă mobiliară pe conturile deschise de Electrica la BCR si Raiffeisen Bank care va fi constituită pentru o valoare maximă de 825 mil. lei, aşa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGEA Electrica numărul 1 din 28 aprilie 2021, se va constitui ca garanţie în favoarea băncilor, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii detaliate in contractul de credit-punte, şi o ipotecă mobiliara asupra creanţelor prezente şi viitoare ale Electrica rezultate din contractele de împrumut intragrup, acordate din sumele trase din creditul-punte, care vor fi încheiate cu filialele sale în vederea derulării tranzacţiilor de creştere anorganică, aceasta urmând a fi constituită pentru o valoare maximă ce nu va depăşi plafonul total al garanţiilor aprobat anterior, in cuantum de 825 mil.lei”, se arată într-un raport publicat la bursă.

Acţiunile Electrica se tranzacţionează în scădere cu 17,1% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacţii de 210 mil. lei, emitentul având 3,6 mld. lei capitalizare. Miercuri, la ora 14.30, acţiunile EL aveau un plus de 1,2%, pe fondul unui rulaj de 127.100 de lei, arată datele BVB.