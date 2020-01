Ministerul Finanţelor a împrumutat 3 miliarde de euro de pe pieţele externe în prima emisiune de eurobonduri pe 2020

Ministerul Finanţelor a împrumutat marţi 3 miliarde de euro de pe pieţele externe, în prima emisiune de obligaţiuni denominate în euro din 2020.

Emisiunea a fost structurată pe două tranşe, una cu scadenţa pe 12 ani, iar cealaltă pe 30 de ani. Investitorii au plasat ordine de 12 miliarde de euro, de peste patru ori cât au programat Finanţele să se împrumute.

Pe tranşa de 12 ani, dobânda este formată din nivelul mid swap plus 180 de puncte de bază, respectiv 2,04% pe an, iar pe tranşa de 30 de ani, nivelul mid swap plus 285 puncte de bază, adică o dobândă de 3,41% pe an.

Cel mai probabil informaţiile complete aferente fiecărei tranşe, respectiv valoarea împrumutului, urmează să fie publicată după închiderea bursei sau mâine dimineaţă.

Emisiunea a fost administrată de BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Raiffeisen Bank International AG, Societe Generale şi Unicredit Bank AG. Suma se utilizează pentru finanţarea deficitului bugetar, refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale.

În 2019 statul român s-a împrumutat în euro de pe pieţele externe de mai multe ori, recordul fiind stabilit în martie la suma aproximativ egală cu cea contractată în emisiunea de marţi de 3 miliarde de euro.

Necesarul de finanţare al guvernului în 2020 se ridică la 86,9 miliarde lei, ca urmare a nivelului estimat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (circa 40,6 miliarde lei), precum şi a volumului datoriei de refinanţat în acest an, în sumă de 46,3 miliarde lei.

Din suma totală estimată, Ministerul Finanţelor vrea să atragă de pe pieţele financiare externe circa 6 miliarde euro prin emiterea de euroobligaţiuni, operaţiuni de răscumpărare anticipată şi preschimbare parţială a unor serii de euroobligaţiuni existente, plasamente private, precum şi prin trageri din împrumuturi contractate de la instituţii financiare internaţionale.

Deficitul bugetar de 3,6% din PIB din acest an urmează să fie finanţat în proporţie de cca 55% de pe piaţa internă şi respectiv 45% de pe piaţa externă.

