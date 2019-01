Ministrul Daea a prezentat priorităţile preşedinţiei României în faţa Comisiei de Mediu

Regulamentul referitor la sistemul european de evaluare a riscurilor pe lanţul alimentar, sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi protecţia plantelor şi carantina fitosanitară sunt temele enumerate de ministerul agriculturii Petre Daea drept priorităţi pentru preşedinţia României la Consiliul

30 afişări

În intervalul 22-23 ianuarie 2019, ministrul Daea prezintă priorităţile Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în domeniile de activitate sectoriale, în cadrul Comisiei de Mediu (ENVI), Comisiei pentru Pescuit (PECH) şi Comisiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (AGRI) din Parlamentul European, la Bruxelles.

„Uniunea Europeană se mândreşte cu cele mai înalte standarde de siguranţa alimentelor din lume, protecţia sănătăţii umane, a animalelor şi a mediului fiind în centrul tuturor politicilor europene. Cetăţenii se aşteaptă ca alimentele să fie sigure, de calitate, să fie produse sustenabil şi cu respect faţă de natură. Să fie promovată şi stimulată inovarea şi competitivitatea...Propunerea de Regulament referitoare la transparenţa şi durabilitatea sistemului european de evaluare a riscurilor pe lanţul alimentar reprezintă o oportunitate pentru a răspunde îngrijorărilor exprimate de cetăţeni în ceea ce priveşte transparenţa evaluării riscurilor şi a procesului prin care luăm deciziile. La baza deciziilor pe care le luăm în fiecare zi, în activitatea noastră, European Food Safety Authority are un rol extrem de important. Independenţa şi obiectivitatea EFSA, capacitatea acestei instituţii de a menţine un standard înalt de expertiză ştiinţifică, creşterea accesului la studii ştiinţifice de înaltă calitate sunt elemente pe care ne-am bucurat să le regăsim în propunerea Comisiei.

Prin aceasta, Comisia Europeană ne asigură că sistemul va fi îmbunătăţit, că îl va face mai robust şi de încredere, că va asigura inovarea şi va permite o mai bună utilizare a ştiinţei în domeniul siguranţei alimentelor.

Ne dorim acest lucru şi suntem pregătiţi să contribuim activ la atingerea acestor obiective. Analizând cu mare atenţie amendamentele Parlamentului şi comparându-le cu poziţia Consiliului am tras concluzia că ambele instituţii împărtăşesc aceleaşi obiective în ceea ce priveşte elementele cheie, deşi poate am ales căi diferite de a le reflecta în text. Ţin să mulţumesc doamnei Pilar Ayuso, raportorul pe acest dosar, pentru disponibilitatea arătată şi rapiditatea cu care s-a implicat în negocierea acestui dosar extrem de important.

Stimaţi membri ai Parlamentului European, Stimaţi membri ai Comisiei ENVI, vă invit să lucrăm împreună şi apelez la înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, esenţiale în efortul de a ajunge la un acord în acest dosar până la jumătatea lunii februarie”, a spus Daea în faţa Comisiei de Mediu.

Un alt domeniu important este sănătatea animalelor iar Preşedinţia română va continua discuţiile privind bolile majore, cu contagiozitate ridicată şi caracter transfrontalier. Pesta porcină africană este una dintre aceste boli, cu care UE se confruntă din 2014 şi care continuă să se răspândească, pentru care trebuie să găsească soluţii eficiente pentru a limita consecinţele economice şi sociale generate de prezenţa acestei boli într-un teritoriu. Preşedinţia română va continua să faciliteze discuţiile privind pesta porcină africană atât în Consiliu cât şi cu ocazia conferinţei ministeriale pe care o va organiza la Bucureşti, dedicată acestei boli precum şi altor boli transfrontaliere ale animalelor, a spus Daea.

„Bunăstarea animalelor va rămâne şi ea în atenţia noastră pe durata exercitării preşedinţiei Consiliului UE. În acest sens, vom analiza recomandările din raportul Curţii de Conturi Europene pe tema ”Bunăstarea animalelor în UE: reducerea decalajului dintre obiective ambiţioase şi punerea în practică”, publicat în 14 noiembrie 2018 şi vom facilita adoptarea concluziilor Consiliului cu privire la acesta. Exportul de animale vii rămâne în continuare o sursă de venit importantă pentru fermierii din UE iar Preşedinţia română va continua dezbaterile pentru a se identifica soluţiile şi bunele practici cu scopul asigurării bunăstării animalelor pe timpul transportului maritim. Un seminar pe acest subiect va fi organizat la Bucureşti, în marja reuniunii informale a şefilor serviciilor veterinare din luna iunie”, a adăugat ministrul.

„Anul Internaţional al Sănătăţii Plantelor 2020 este un an deosebit de important pentru noi toţi, iar în acest sens considerăm ca o bună pregătire a acţiunilor de celebrare încă din anul 2019 este esenţială. Ne-am propus ca până la reuniunea informală a directorilor serviciilor fitosanitare care va avea loc în luna mai la Craiova, să avem imaginea de ansamblu a tuturor activităţilor pe care statele membre le propun pentru celebrarea acestui an. De asemenea, avem în vedere o conferinţă regională care să reunească autorităţile naţionale pentru protecţia plantelor, asociaţii implicate în protecţia plantelor, public şi decidenţi politici care are ca scop principal agrearea unor acţiuni concrete care să fie răspunsul cel mai potrivit provocărilor comune din regiune”, a încheiat Daea.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.