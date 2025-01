Ministrul de Finanţe: bugetul pe 2025 asigură plata tuturor salariilor şi pensiilor, la nivelul din 2024

Declaraţia a fost făcută marţi, la Antena 3 CNN.

„Bugetul pe 2025 este un buget care asigură plata tuturor salariilor în 2025, tuturor pensiilor, la nivelul anului 2024, aşa cum s-a stabilit în Ordonanţa de urgenţă, care într-adevăr a îngheţat indexarea salariilor şi pensiilor, tocmai pentru a asigura stabilitate şi sustenabilitate în anul 2025. Este un an dificil, o să fie un an al solidarităţii, unde toate instituţiile trebuie să-şi reducă cheltuielile, tocmai pentru a putea plăti aceste sume şi la medici, şi la profesori, şi la pensionari, şi la poliţişti, şi la jandarmi, cei care asigură ordinea publică. O să fie un buget solid, care poate fi dus până la capăt”, a explicat Tanczos Barna la postul menţionat.

Ministrul de Finanţe a vorbit şi despre discuţiile despre o posibilă indexare a pensiilor de la 1 septembrie. El a spus că în decembrie s-a stabilit că salariile şi pensiile nu se indexează în 2025.

„Mergem pe această decizie a Guvernului de acum două săptămâni, facem bugetul pe aceste cifre şi îl ducem până la capăt”, a adăugat Tanczos Barna spunând că discuţia poate fi reluată la rectificarea din vară.

„În primul rând am tăiat de la cheltuielile statului 126 de miliarde de lei, am adus venituri suplimentare de şapte miliarde. Deci vedem, s-a tăiat foarte mult de la stat şi s-au adus şapte miliarde în plus la buget şi pe aceste cifre sunt convins că toţi, în momentul de faţă, vor un buget sustenabil. Domnul prim-ministru, cu siguranţă, caută soluţii în continuare pentru pensionari şi sunt convins că în momentul în care, la o eventuală rectificare în august, cifrele vor permite alte calcule, vor fi primele care se vor face”, a precizat Tanczos Barna.

În cadrul intervenţiei, ministrul a mai vorbit despre planul de reducere a cheltuielilor la care se lucrează la nivel guvernamental.