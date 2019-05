Ministrul Mediului: Taxa auto va fi restituită total până în 30 iunie

Termenul de 30 iunie pentru restituirea taxei auto va fi respectat, iar singurul lucru care întârzie efectuarea acestor plăţi este analiza dosarelor, a declarat, luni, ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu.

Graţiela Gavrilescu, ministrul Mediului, a declarat, luni, la Bistriţa, într-o conferinţă de presă, că termenul pentru restituirea taxei auto va fi respectat.

„Noi avem lege prin care ne-am angajat ca până pe data de 30 iunie, total suma să fie restituită. Am restituit, din momentul în care am adoptat hotărârea de Guvern privind bugetul Administraţiei fondului de mediu, respectiv acum trei săptămâni, deci în trei săptămâni am livrat către populaţie 1,4 miliarde de lei. (...) Ne-am luat angajamentul să restituim total taxele auto care s-au declarat a fi nelegale, inclusiv timbrul de mediu. (..) Până la 30 iunie vom livra această sumă populaţiei”, a spus Graţiela Gavrilescu.

Ministrul Mediului susţine că singurul lucru care împiedică restituirea mai rapidă a taxei auto este analiza dosarelor, care trebuie făcută şi de ANAF, şi de Ministerul Mediului.

