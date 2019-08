Ministrul Transporturilor, acuzat că a reziliat contractul Lugoj-Deva în mod abuziv. Firma de construcţii spune că statul a pus piedici

Compania Aldesa anunţă că Lotul 3 Lugoj-Deva este finalizat şi aşteaptă recepţia pentru a fi dat în folosinţă, apreciind că ministrul Transporturilor a reziliat contractul într-un mod absolut abuziv, făcând referiri la şantaj şi răzbunare, potrivit unui comunicat de presă.

“Proiectul construirii lotului 3, în lungime de 21,141 km, al Autostrăzii Lugoj –Deva, după o colaborare extrem de dificilă a constructorului cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost finalizat şi aştepta să se facă recepţia lucrărilor şi punerea în funcţiune. După două săptămâni de aşteptare şi cu construcţia finalizată, răspunsul dat de autorităţile române şi ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a fost, in mod surprinzător, rezilierea contractului”, informează Aldesa.

Firma de construcţii mai aduce critici la adresa autorităţilor statului, spunând că a adus piedici în calea derulării proiectului.

“Piedicile înregistrate de Asociere pe parcursul derulării proiectului cât şi rezilierea contractului în momentul în care construirea lotului 3 a fost finalizată ridică mari semne de întrebare despre integritatea şi buna credinţă a autorităţilor statului, care intenţionat au adus întârzieri în desfăşurarea lucrărilor”, mai transmite antreprenorul de la Lugoj-Deva.

Aldesa spune că CNAIR trebuia să îi achite o sumă de 12 milioane de lei în 2017, dar nu a făcut aceest lucru. ”În septembrie 2017, în decizia luată de Curtea Internaţională de Arbitraj, ne-a fost recunoscută extinderea termenului de execuţie şi a decis ca CNAIR să plătească revendicările pe care antreprenorul le avea deja câştigate în valoare aproximativă de 12.000.000 lei. CNAIR a refuzat plata acestei sume”.

Reprezentanţii firmei adugă că CNAIR şi-a exercitat pe deplin forţa într-o manieră absolut abuzivă, încălcând toate clauzele contractuale anterioare, continuând să ameninţe Asocierea cu penalităţi, neconformităţi, instrucţiuni de remediere:

”Cu rea-credinţă şi într-un mod complet abuziv, conducerea CNAIR, după ce a stabilit oficial toate aceste probleme şi după ce noi am executat aceste lucrări timp de mai bine de un an, a transmis o notificare, în decembrie 2017, prin care am fost informaţi că nu doreşte să plătească niciuna dintre lucrările executate şi în care practic nu recunoaşte Autorizaţia de Construcţie semnată de ministrul Transporturilor cu noile planuri de deviere a drumului naţional”, afirmă Aldesa.

Aceasta mai informează că a cerut mai multe întâlniri cu miniştrii de resort în primele luni ale anului 2018, dar un a reuşit o reconciliere şi o colaborare în interesul continuării şi finalizării construcţiei pe lotul 3 al autostrăzii Deva-Lugoj.

Fima mai susţine că a realizat lucrări din fonduri proprii întrucât autorităţile un au achitat súmele pentru continuarea lucrărilor.

”Deşi toate soluţiile tehnice şi plăţile au fost blocate, Asocierea a continuat să lucreze cu bani din fonduri proprii, deoarece autoritatea contractantă a refuzat să facă plăţile” mai afirmă reprezentanţii firmei în comunicat.

Aceştia mai relatează că spre sfârşitul proiectului, pe data de 26 iunie 2019 a avut loc o nouă şedinţă oficială, unde s-a discutat despre faptul ca Proiectul se apropie de sfârşit, şi se estimează că autostrada va putea fi dată în trafic în aproximativ o lună. Cu această ocazie s-a pus sub semnul întrebării modalitatea contractuală de efectuare a plăţilor rămase.

”Lucrările s-au desfăşurat cu o normalitate absolută până când s-a schimbat din nou conducerea CNAIR, şi pe la mijlocul lunii iulie 2019 este numită aceeaşi echipă care anterior a acţionat abuziv împotriva noastră. Evident, avem din nou sentimentul că suntem şantajaţi, numai că, acum lucrările sunt practic finalizate şi gata de a fi puse în funcţiune”.

Firma mai acuză că ”astfel, se blochează posibilitatea populaţiei României de a se bucura, din motive ascunse, din răzbunare şi acţiuni deplasate ale autorităţii contractante, de această porţiune de autostradă care este gata să fie folosită”.

”Este, pentru noi cu atât mai frustrant ce se întâmplă acum, cu cât pe data de 25 iulie dl. ministru Cuc, împreuna cu directorul general al CNAIR şi echipa sa, au vizitat şantierul şi au afirmat că toate lucrările practic sunt finalizate şi gata de a fi puse în trafic. În mod surprinzător, a fost felicitat şi Project Manager-ul pentru munca depusă. Tot atunci s-a stabilit ca lotul să fie deschis traficului la data de 12 August 2019”, mai anunţă cei de la Aldesa.

Reprezentanţii companiei anunţă că CNAIR are datorii faţă de Aldesa de aproximativ 100 de milioane de lei.

” În prezent, CNAIR are o datorie de 99,216 milioane lei faţă de Asociere, derivată în principal din revendicări estimate de Comisia de Adjudecare a Disputelor şi lucrări certificate şi aprobate de Inginer, care, însă, nu au fost autorizate de CNAIR. Din cele 99,216 milioane de lei suma de 15, 5 milioane de lei fără TVA este aferentă Ecoductului 1 neplătit de CNAIR încă din anul 2016”, spun aceştia.

Aldesa mai adaugă că i-au fost transmis că a primit scrisori de intimidare, o factură de penalităţi de 73 de milioane de lei şi solicitarea extinderii garanţiei de la 4 la 10 ani, lucruri considérate ilegale.

”Pe 9 august, am primit 2 scrisori de intimidare, prima cu Actul Adiţional al Extinderii Garanţiilor, deja semnat de toţi membrii CNAIR şi prin care am fost invitati sa-l semnam desi nu se ajunsese la nici un acord cu privire la aceast subiect, iar a doua scrisoare conţinând o factura cu penalităţi de 73.000.000 de lei pentru curăţarea şanţurilor lucrării în timpul execuţiei, cu toate că există o decizie a Comisiei de Adjudecare a Disputelor prin care sunt respinse penalităţile solicitate.

În ceea ce priveşte recepţia lotului 3, CNAIR ne-a transmis că pentru a o autoriza este necesar să extindem perioada de garanţie contractuală a Proiectului de la 4 la 10 ani, adică 6 ani suplimentari, fără costuri pentru compania de stat. Noi am propus extinderea la 8 ani, cu limitare la parte din contract”, spun reprezentanţii Asocierii, care dau toate asigurările în ceea ce priveşte calitatea lucrărilor şi siguranţa utilizării autostrăzii pe porţiunea construită de cei patru asociaţi.

Această solicitare a CNAIR este total ilegitimă, deoarece este lipsită de o bază contractuală. Cu toate acestea noi ne dorim să găsim o soluţie care să mulţumească toate părţile implicate, să deblocăm situaţia actuală. Din păcate, până acum ne-am lovit de un refuz total din partea companiei. Am avut discuţii, în ultima perioadă, inclusiv cu ministrul transporturilor. Fără rezultat. Domnul ministru Cuc a decis, fără bază legală rezilierea contractului.

Am avut întotdeauna deschiderea de a continua şi finaliza acest proiect, chiar dacă asta a însemnat pierderi pentru noi. Acest blocaj inventat de autorităţile române din cine ştie ce motive obscure ne determină să ne gândim foarte serios să facem plângeri penale şi să acţionăm statul român în judecată. Abia acum putem înţelege de ce investitorii străini, atraşi de promisiunile guvernanţilor şi de imaginea idilică prezentată, după ce ajung în România nu ştiu cum să fugă mai repede”.

Firma intenţionează să apeleze la organizaţiile europene pentru a rezolva această situaţie.

”Având în vedere blocarea recepţiei şi predarea lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva, Asocierea trebuie sa informeze organizaţiile europene competente despre această situaţie, astfel încât să ia măsurile considerate oportune”.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.