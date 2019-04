Momentul în care o presupusă maşină Tesla explodează într-o parcare subterană/ Reacţia companiei | VIDEO

Într-un comunicat, constructorul auto a declarat că a trimis o echipă pentru a investiga problema şi că nu au fost raportate victime.

Videoclipul arată o maşină oprită din care izbucnesc flăcări, într-o parcare.

Tesla nu a confirmat modelul de maşină, dar social media a identificat-o ca modelul S.

„După ce am aflat despre incidentul din Shanghai, am trimis imediat o echipă noaptea trecută. Suntem în contact cu departamentele implicate şi verificăm. Potrivit informaţiilor actuale, nu există victime”, a anunţat compania.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China 🇨🇳 1st generation Tesla Model S caught Fire 🔥 underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #特斯拉 #中国 $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1