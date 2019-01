Motivul pentru care jucători majori de pe Wall Street pun la punct o nouă bursă, care să concureze cu NYSE şi Nasdaq

Jucători importanţi de pe Wall Street, cum sunt Morgan Stanley, Fidelity Investments, Citadel Securities LLC şi o serie de alte companii financiare au convenit să lanseze împreună o nouă bursă low-cost care va concura cu New York Stock Exchange şi Nasdaq.

214 afişări

Într-o declaraţie comună emisă luni, companiile au anunţat că noua piaţă bursieră va încerca să susţină competiţia, să îmbunătăţească transparenţa operaţională, să reducă costurile şi să simplifice tranzacţionarea acţiunilor în Statele Unite.

Asociaţia va fi numită Members Exchange sau MEMX şi va fi finanţată şi controlată de nouă instituţii, inclusiv Bank of America Merrill Lynch, Charles Schwab Corp, E*TRADE Financial Corp, TD Ameritrade Holdings Corp, UBS şi Virtu Financial.

Noua bursă vine după ca brokerii şi traderii s-au plâns ani de zile de taxele prea mari percepute de bursele americane. Anul trecut, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a cerut burselor de valori să îşi îmbunătăţească activitatea, pentru a justifica taxele cerute.

MEMX, care intenţionează să ofere un model simplu de tranzacţionare, bazat pe cea mai recentă tehnologie, va reprezenta şi interesele clienţilor fondatori. Piaţa va oferi tarife mai scăzute pentru datele de piaţă, conectare şi tranzacţionare.

Cele trei mari burse din SUA s-au confruntat cu critici pentru creşterea taxelor pentru servicii cum ar fi fluxurile de date pe care brokerii le folosesc pentru a monitoriza acţiunile.

MEMX va depune o cerere de funcţionare la începutul anului 2019.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.