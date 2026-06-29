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Nazare, după analiza Moody’s: România are nevoie de stabilitate pentru a evita riscul retrogradãrii la junk

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România are nevoie de stabilitate pentru a evita riscul retrogradãrii la junk. Reacția sa vine după comentariul agenției de rating Moody’s
Nazare, după analiza Moody’s: România are nevoie de stabilitate pentru a evita riscul retrogradãrii la junk
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
29 iun. 2026, 20:09, Economic
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Agenția de rating Moody’s a atras atenția, într-un comentariu publicat vineri, asupra incertitudinii politice prelungite și a lipsei unei majorități parlamentare funcționale, care pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România.

Potrivit Moody’s, un cadru politic stabil și capacitatea instituționalã de a susține măsurile necesare sunt importante pentru menținerea traiectoriei fiscale asumate de România în perioada următoare.

Miza este evitarea retrogradării

„Miza economică majoră a acestor zile este evitarea retrogradãrii ratingului de țară. Am mai fost într-un punct vulnerabil și am reușit, prin măsuri dificile și printr-o direcție fiscală responsabilă, să evităm un scenariu foarte periculos pentru România. Linia responsabilității trebuie păstrată. Agențiile de rating nu se uită doar la cifre. Se uită și la capacitatea unei țări de a-și respecta angajamentele, de a reduce deficitul, de a duce PNRR mai departe și de a rămâne predictibilă pentru investitori și partenerii europeni”, a declarat Alexandru Nazare.

Presiune pe costurile de finanțare

Moody’s menționează că, până în prezent, așteptările sale au vizat continuarea reducerii deficitului bugetar, de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,5% în 2026 și 5,9% în 2027. Agenția arată însă că această traiectorie depinde de capacitatea României de a menține consolidarea fiscală și de a adopta măsurile necesare după anul 2026.

Comentariul Moody’s semnalează, de asemenea, presiunea costurilor de finanțare. Agenția estimează că plățile cu dobânzile ar putea urca la 9,2% din veniturile bugetare în 2026 și la 9,6% în 2027, pe fondul randamentelor ridicate și al creșterii datoriei publice din ultimii ani. Totodatã, Moody’s notează vulnerabilitatea României la fluctuațiile cursului de schimb, în condițiile în care puțin peste 50% din datoria publică este denominată în valută.

Implementarea PNRR, o altă miză

O altă miză majoră indicată de agenție este implementarea reformelor și investițiilor rãmase din Mecanismul de Redresare și Reziliență, înainte de termenul-limitã de 31 august 2026. Moody’s remarcă faptul că România a accelerat implementarea PNRR, rata ajungând la aproximativ 70% dupã ultima plată aprobată de Comisia Europeană, însă întârzierile în formarea unui guvern stabil pot afecta finalizarea reformelor și investițiilor rămase.

Analiza Moody’s nu reprezintă o acțiune de rating și nu indică probabilitatea unei modificări imediate a ratingului de credit.

 

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