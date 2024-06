Nevenca Doca, Banca Transilvania: S-a mai răcit piaţa aş putea spune. Unul din motive este contractarea sistemului bancar. Sistemul nu creşte, ci se contractă. Acest lucru înseamnă că dispar poziţii, se modifică, se transformă poziţii, se schimbă în sensul de augmentare.

Sistemul bancar se contractează, ceea ce înseamnă că în piaţă dispar poziţii, se modifică, se transformă sau se schimbă în sensul de augmentare, dar pentru angajatori este o veste bună pentru că există o disponibilitate mai mare, a spus Nevenca Doca, director executiv senior, resurse umane, Banca Transilvania, în cadrul ZF Bankers Summit 2024.

„Văd o dinamică mai mică a pieţei. S-a mai răcit piaţa aş putea spune. Unul din motive este contractarea sistemului bancar. Sistemul nu creşte, ci se contractă. Acest lucru înseamnă că dispar poziţii, se modifică, se transformă poziţii, se schimbă în sensul de augmentare. Nu doar domeniul bancar este în contractare, dar nu doar cel bancar, ci sunt şi alte domenii. Pentru angajatori este o veste bună, există disponibilitate mai mare. Însă, în rândul băncilor din topul clasamentului lucrurile nu s-au răcit atât de mult. Sunt în continuare locuri vacante, competiţie pentru oameni buni. Aici lucrurile sunt pozitive,”

Ce a mai spus Nevenca Doca, director executiv senior, resurse umane, Banca Transilvania:

Am căutat use case-uri prin care utilizarea AI-ului să aibă sens şi să fie eficient. Am folosit colegi din interior, un vendor, am organizat un hackathlon, au fost selectate 4 din ele şi se implementează în momentul acesta. Nu căutăm tehnologii care să înlocuiască oamenii. De exemplu, chiar la începutul lunii am avu tun eveniment comun cu cineva de la HR din UiPath care a fost foarte surprinsă să audă că avem 24 de roboţi RPI UiPath în resurse umane în Banca Transilvania, ei având doar 4.

N-am dat afară oameni din HR, este adevărat că nu am crescut numărul de oameni în zona de admin, deşi banca a crescut ca număr de angajaţi.În schimb oamenii din HR fac lucruri cu valoare adăugată mai mare.

Chiar dacă atractivitatea bankingului a scăzut, are sens să lucrezi într-o bancă penru că achiziţionezi sau dezvolţi aptitudini care sunt foarte transferabile în alte domenii, aici mă refer la etica muncii, professionalism, atenţia la performanţă, lucruri pe care odată ce le-ai învăţat le duci în alte industrii sau în propriul business dacă vrei să devii antreprenor.

Chiar şi pentru tânăra generaţie, revine interesul pentru banking pentru că au sesizat că bankingul s-a transformat, vorbim de tehnologii noi. Există o segmentare în rândul tinerei generaţii, sunt copiii foarte valoroşi şi educaţI, cum la fel există şi un segment mai puţin favorizat. Cred că pentru noi cel puţin, am început să ne uităm la acel segment şi să facem ceva concret, să-I ajutăm pe copiii respective să vadă bakingul, să cunoască bakingul.

Noi ne-am dat seama că pentru copiii de la liceu, liceele medii, nu de la cele de top din Bucureşti, ei nu existau pentru noi şi noi nu existam pentru ei. Am început un program de lucru cu ei din claas a 11-a şi a 12-a înc are facem meditaţii cu ei pentru BAC şi prima generaţie va da BAC-ul acum. Vrem să îi ajutăm să îşi termine studiile în primul rând, să termine măcar liceul, să ia BAC-ul, să înceapă să lucreze. Visul lor, al tuturor este de a deveni independenţi financiar faţă de părinţi. Programul nostru se cheamă Young and Free.

Tânăra generaţie îşi caută o reţea de relaţii. Singurătatea în lume este epidemic la momentul acesta. Dacă ne uităm în jurul nostru familiile sunt din ce în ce mai mici, cele mai multe au un singur copil părinţii sunt sau nu sunt prezenţi, nu mai sunt mesele mari în familie, fraţi, veri, bunici, care să constituie un grup de sprijin. Asta am observat că se caută.