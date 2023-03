Noi mall-uri în România. Craiova, Alba Iulia, Piteşti şi Arad vor completa în acest an lista oraşelor cu noi centre comerciale moderne

„Perspectivele pe termen scurt pentru piaţa de retail depind de gradul în care creşterea vânzărilor estimată pentru 2023 va compensa creşterea inflaţiei şi a costurilor mai mari cu serviciile de administrare a proprietăţilor. Faptul că cea mai mare parte a proiectelor care urmează să fie realizate în următorii ani sunt parcuri de retail, un tip de proiecte care oferă o flexibilitate mai mare în procesul de dezvoltare, asigură un grad mai mare de încredere că aceste proiecte se vor realiza în pofida creşterii costurilor de construcţie. Parcurile de retail anunţate rămân în mare parte concentrate în oraşele medii şi mici, chiar oraşe cu o populaţie mai mică de 50.000 de locuitori, dar cu o economie activă şi fără proiecte moderne de retail. În ceea ce priveşte centrele comerciale de mari dimensiuni, NEPI Rockcastle va livra spre sfârşitul anului Promenada Mall Craiova, cu aproape 64.000 de metri pătraţi, acesta fiind cel mai mare proiect livrat în România de la deschiderea ParkLake Bucureşti, din 2016“, adaugă Liana Dumitru, director retail agency la Colliers.

Aradul de asemenea revine în forţă, iar AFI Europe va inaugura în acest an proiectul demarat în 2022.

„La Arad am achiziţionat un teren în 2007 şi am asteptat momentul oportun pentru dezvoltarea acestui proiect. Este un retail park deschis, cu o galerie mare, incluzând magazine precum Carrefour, Media Galaxy, Decathlon şi Leroy Merlin. Peste 80% din proiect este deja închiriat şi restul sunt sub negocieri avansate, astfel încât la deschidere totul va fi închiriat. Deja avem un Drive Thru McDonald's acolo“, a spus Doron Klein, CEO AFI Europe pentru România şi Cehia, într-un interviu acordat ZF la mijlocul lunii februarie.