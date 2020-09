O bancă din România lansează un nou produs. Nu mai ai nevoie să vii la ghişeu

OTP Bank România lansează un canal 100% digital pentru contractarea produselor băncii.

Primul produs disponibil prin acest canal este Pachetul LeZero, care conţine cont curent în lei, card de debit Mastercard, Internet şi Mobile Banking cu costuri zero pentru utilizator, dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare contractării acestui pachet.

Lansarea canalului digital pentru achiziţia de produse OTP Bank reprezintă o etapă importantă a strategiei Apollo, prin care banca urmăreşte dezvoltarea prezenţei pe piaţa locală. Pachetul LeZero poate fi solicitat şi obţinut acum şi 100% online, din confortul propriului birou sau de acasă, fiind o soluţie modernă, adaptată la contextul actual în care distanţarea fizică este esenţială.

Costul pachetului este zero pentru utilizator dacă acesta încasează cel puţin 1.200 lei lunar în orice cont curent deschis la OTP Bank şi efectueză cel puţin o plată pe lună cu cardul de debit deţinut în cadrul pachetului sau prin serviciul OTPdirekt. De asemenea, clienţii noi ai băncii, care nu au avut anterior un cont curent deschis la OTP Bank şi care achiziţionează Pachetul LeZero până la finalul acestui an, pot primi un bonus de până la 10% cashback din suma tranzacţiilor realizate cu cardul de debit Mastercard, în limita a 50 de lei lunar, respectiv 600 lei în primul an, conform Regulamentului campaniei disponibil la www.otpbank.ro/campanie-LeZero.

La finalul lunii august volumul tranzacţiilor digitale realizate de clienţii persoane fizice ai băncii a ajuns la 92% din total.