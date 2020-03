Olaf Scholz, ministrul german de Finanţe: Economia Germaniei se va micşora cu 5% anul acesta

Economia globală se află în recesiune, iar declinul se traduce în pierderi de venituri bugetare de 35 miliarde de euro. Cabinetul de la Berlin a adoptat un buget suplimentar pentru 2020.

Olaf Scholz, ministrul german de Finanţe, a declarat, luni, că economia germană se va contracta cu 5% în acest an din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Financial Times.

„Ne-am uitat la unde erau estimările altora şi am calculat singuri, iar pe urmă am decis că vom vedea un declin mare în acest an, precum în timpul ultimei crize financiare", a declarat Olaf Scholz.

„Am ajuns la o cifră de circa 5% şi că asta ar însemna pierderi de venituri (bugetare) din taxe de circa 35 de miliarde de euro", a adăugat ministrul german de finanţe.

Declaraţiile au fost făcute după şedinţa de guvern în care a fost adoptat un buget suplimentar pentru 2020 în scopul combaterii efectelor pandemiei.

