One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte din România, marchează cinci ani de la listarea pe Piața Principală a Bursei de Valori București. De la oferta publică inițială (IPO) din iulie 2021, compania a atras o sumă totală de 853,8 milioane de lei prin trei tranzacții de majorare a capitalului social, a distribuit dividende în valoare de aproape 390 de milioane de lei către acționari și a înregistrat volume cumulative de tranzacționare de peste 1,7 miliarde de lei la Bursa de Valori București. În aceeași perioadă, baza de acționari a companiei a crescut de 2,5 ori, ajungând la aproximativ 9.730 de acționari, în timp ce acțiunile ONE au fost incluse în numeroși indici locali și internaționali, printre care BET, FTSE Global All Cap, FTSE Global Mid Cap, MSCI Frontier Markets și MSCI Romania.

În ultimii cinci ani, accesul la piața de capital a susținut o transformare semnificativă a companiei. Activele totale au crescut de aproape patru ori, de la 1,7 miliarde de lei la finalul anului 2020 la 6,5 miliarde de lei la 31 martie 2026, în timp ce capitalurile proprii au înregistrat o creștere de 4,6 ori, de la 824 de milioane de lei la 3,8 miliarde de lei. Totodată, portofoliul rezidențial al companiei, care include dezvoltări aflate în construcție și în diferite etape de planificare a fost extins de aproape cinci ori, de la dezvoltări cu o valoare brută de dezvoltare cumulată de aproximativ 939 de milioane de euro la momentul IPO-ului, la un portofoliu care depășea 4,5 miliarde de euro la finalul lunii martie 2026.

Creșterea companiei a fost recunoscută și la nivel internațional. În clasamentul Europe’s Fastest Growing Companies 2025, realizat de Financial Times și Statista, One United Properties s-a situat pe primul loc în rândul companiilor din România, pe primul loc în sectorul imobiliar și pe locul nouă la nivel european. Clasamentul evaluează cele 300 de companii europene care au înregistrat cea mai ridicată rată anuală compusă de creștere a veniturilor în perioada 2014–2024.

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, cofondatori și co-CEO ai One United Properties, au declarat: „Acum cinci ani, am invitat investitorii să ni se alăture în această călătorie și am împărtășit ambiția noastră de a construi nu doar o companie mai mare, ci o companie capabilă să modeleze viitorului orașelor. Accesul la piața de capital ne-a oferit resursele necesare pentru a accelera această viziune, iar încrederea acționarilor ne-a dat convingerea că o putem transforma în realitate. Privind în urmă, modul în care s-a transformat One United Properties demonstrează că viziunea antreprenorială susținută de capital pe termen lung poate genera valoare. De la momentul listării, ne-am diversificat portofoliul cu noi subsegmente rezidențiale, am dezvoltat o platformă importantă de birouri, am intrat în segmentele de retail și ospitalitate, am restaurat clădiri de patrimoniu emblematice și ne-am extins prezența dincolo de București. Deși dimensiunea companiei s-a schimbat semnificativ, principiile noastre au rămas aceleași: calitate, sustenabilitate, disciplină financiară și responsabilitate față de dezvoltarea urbană. Le suntem recunoscători tuturor investitorilor care ne-au fost alături în acest parcurs și care au contribuit la creșterea One United Properties.”

Modul în care compania a evoluat de la momentul IPO-ului reflectă o dezvoltare semnificativă atât ca dimensiune, cât și ca diversificare a activității. În 2020, One United Properties era asociată în principal cu dezvoltările rezidențiale de lux din nordul Bucureștiului. De atunci, compania s-a extins cu succes în segmentul upper-medium prin dezvoltări precum One Cotroceni Park și One Lake District și continuă să își diversifice activitatea către segmentul premium affordable, menținându-și în același timp o prezență puternică în cele mai atractive zone ale Bucureștiului.

Pe lângă dezvoltarea segmentului rezidențial, One United Properties a construit și noi linii de business, care au devenit piloni importanți ai activității sale. Compania și-a extins de peste trei ori portofoliul de birouri, de la 47.000 mp de suprafață închiriabilă brută în 2020 la 155.000 mp la 31 martie 2026, creând unul dintre cele mai mari portofolii de birouri dezvoltate de o companie românească. Veniturile recurente din chirii au crescut de aproape 100 de ori, de la 1,7 milioane de lei în 2020 la 164,6 milioane de lei în 2025, demonstrând capacitatea companiei de a genera venituri recurente stabile, pe lângă profiturile provenite din dezvoltările imobiliare.

Diversificarea activității a continuat și prin pătrunderea în noi segmente. Prin One Gallery, inițiativă de restaurare a fostei fabrici Ford din cadrul One Floreasca City, compania a intrat pe segmentul destinațiilor de retail și va livra Marketta Food Hall, unul dintre cele mai mari food hall-uri din Europa Centrală și de Est. Totodată, prin dezvoltarea hotelurilor Mondrian Bucharest și The Hoxton Bucharest, ambele realizate în parteneriat cu Ennismore, parte a grupului Accor, One United Properties își extinde activitatea în sectorul ospitalității.

În toată această perioadă, regenerarea urbană a rămas un element central al strategiei companiei. După achiziția Casei Braikoff în 2021, devenită ulterior One Athénée, compania a finalizat restaurarea acesteia și a continuat procesul de reconversie și revitalizare a unor clădiri emblematice și foste platforme industriale din București. Această abordare se regăsește și în dezvoltări precum One Cotroceni Park, care a transformat fosta platformă industrială Ventilatorul într-o destinație urbană cu utilizare mixtă, precum și în One Gallery, care readuce la viață una dintre cele mai importante clădiri de patrimoniu industrial din București.

Expansiunea companiei a continuat și dincolo de București. La finalul anului 2025, One United Properties a intrat pe piața regională prin dezvoltări în Constanța, Sibiu și Iași. În 2026, compania a făcut primul pas pe piața internațională prin achiziția unui teren în zona metropolitană Nashville din Statele Unite, devenind una dintre puținele companii românești listate care dețin investiții directe în SUA.

Pe tot parcursul acestei evoluții, compania și-a consolidat permanent profilul pe piața de capital. După IPO-ul din iulie 2021, care a atras 260 de milioane de lei, One United Properties a finalizat o majorare de capital social în august 2022, de 253,7 milioane de lei, urmată de o a doua majorare, încheiată în septembrie 2024, de 340,1 milioane de lei. În aceeași perioadă, compania a distribuit dividende în valoare de aproape 390 de milioane de lei, a implementat programe de răscumpărare de acțiuni, a acordat acțiuni gratuite în 2021 și 2022, a finalizat procesul de consolidare a valorii nominale a acțiunilor în 2024 și a utilizat programe de market making pentru susținerea lichidității.

În prezent, acțiunile ONE sunt incluse în numeroși indici locali și internaționali, printre care BET, BET-TR, BET-XT, FTSE Global All Cap, FTSE Global Mid Cap, MSCI Frontier

Markets, MSCI Romania și STOXX Global Total Market, ceea ce reflectă relevanța tot mai mare a companiei în rândul investitorilor locali și internaționali.

La cinci ani de la IPO, One United Properties privește deja către următoarea sa etapă de dezvoltare. Compania va analiza parcursul său de success ca emitent listat și își va prezenta viziunea, prioritățile strategice și obiectivele pe termen lung în cadrul evenimentului Capital Markets Day, programat pentru 11 septembrie 2026, care se va desfășura sub tema „5 Years Back. 5 Years Forward”. Evenimentul va reuni investitori, analiști și participanți ai pieței de capital pentru o discuție despre evoluția companiei de la listare și viziunea sa privind următoarea etapă de creștere. Înscrierile sunt deschise la www.one.ro/cmd2026.

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ONE UNITED PROPERTIES (BVB: ONE) este principalul investitor și dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație listat la Bursa de Valori București, România. Din 2007, compania dezvoltă și administrează un portofoliu de proprietăți emblematice, cu accent pe regenerare urbană și investiții imobiliare. One United Properties integrează o platformă de dezvoltare și administrare imobiliară, care acoperă întregul ciclu operațional, de la identificarea și achiziția terenurilor, la design, construcție și management. Modelul de business combină dezvoltarea imobiliară cu active generatoare de venituri recurente, cu accent strategic pe transformarea zonelor urbane subutilizate în comunități moderne bine integrate, care generează valoare pe termen lung. One United Properties este o companie inovatoare, premiată și recunoscută pentru sustenabilitate, eficiență energetică, design și wellness. În 2025, Financial Times a recunoscut One United Properties ca fiind a noua companie cu cea mai rapidă creștere din Europa în ultimul deceniu, în clasamentul său Top 300 al „Campionilor creșterii pe termen lung din Europa”.