Oraşul care depăşeşte Cluj, Bucureşti sau Timişoara şi ajunge noul pol de creştere economică în România

Proximitatea faţă de vest, conexiunea pe autostradă alături de nodurile intermodale dintre rutier, feroviar şi aerian alături de disponibilitatea terenurilor şi deschiderea autorităţilor locale susţinute de la Bucureşti au făcut din Oradea în 2022 cel mai fierbinte punct de pe harta investiţiilor atrase de România.

„Proiectul Nokian are o investiţie iniţială de 650 mil. euro şi are trei faze. Dacă se vor realiza toate trei, vorbim de o investiţie totală de 1,5 mld. euro. Investiţia merge la Oradea datorită infrastructurii. Merge datorită terenului care are putere instalată, gaz, canalizare şi apă curentă. Sunt oameni locali, dincolo de primarul Florin Birta şi Ilie Bolojan, precum Alina Silaghi de la ADLO sau Mihai Jurca, city managerul care ne-au oferit informaţiile necesare. Când analizezi 150 de terenuri micile diferenţe se adună“, a explicat Viorel Opaiţ, business development di­rector în cadrul companiei de consultanţă JLL şi care a fost implicat direct în investiţia celor de la Nokian, în cadrul emisiunii ZF Investiţi în România! Un proiect ZF şi CEC Bank.

Judeţul Bihor are cea mai mare creştere a cifrei de afaceri dintre primele zece cele mai puternice judeţe din businessul românesc.

Astfel, în 2021, cifra de afaceri totală a celor 29.000 de firme înregistrate în judeţul Bihor a ajuns în 2021 la 46,1 mld. lei (9,4 mld. euro), cu 21% mai mare faţă de 2019, arată o analiză ZF. Acesta este cel mai puternic avans raportat de un judeţ dintre cele aflate în top zece, unde se află Bucureşti, Ilfov, Cluj, Timiş, Argeş, Prahova, Constanţa, Braşov, Bihor şi Sibiu.

