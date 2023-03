(P) Mulţi ani trăiască HUAWEI Store

În perioada 13-31 martie, HUAWEI petrece 18 zile şi 18 nopţi de reduceri şi promoţii cu ocazia împlinirii a doi ani de activitate HUAWEI Store, iar la petrecere e invitată toată lumea!

De la pachete promoţionale cu cele mai noi căşti HUAWEI la doar 299 de lei odată cu achiziţia nova 10 SE, nova 9 SE, nova Y 90 sau WATCH GT 3, la Caruselul Cupoanelor şi vânzările flash sales exclusiv pentru abonaţii la newslettere, HUAWEI nu numai că pare că îşi îndrăgeşte clienţii, dar vrea să îi şi răsfeţe cu cadouri, promoţii şi oferte care mai de care mai tentante.

Premium all the way, doar la HUAWEI

Dacă ocheşti de ceva timp cel mai performant device pe fotografie care şi încape într-un buzunar, nu numai că te înţelegem perfect, dar avem şi veştile pe care le aşteptai: HUAWEI Mate 50 Pro, cu faimoasa cameră de 50MP, DSLR-ul deghizat în smartphone este acum disponibil la doar 5309 lei prin cuponul de 10% obţinut prin abonarea la newsletter. În câteva momente şi 2 clickuri, cel mai apreciat telefon de la categoria premium de la HUAWEI poate fi al tău la un preţ cu 600 de lei mai mic decât înainte.

La 2 ani de HUAWEI Store, puncte duble de fidelitate

Pentru că HUAWEI are grijă de invitaţii săi de la aniversarea a 2 ani de inovaţii şi gadget-uri performante de pe piaţa din România, pentru fiecare utilizator care plasează comenzi cu un ID HUAWEI valid, punctele de fidelitate se vor dubla în perioada promoţiei, putând fi folosite ca discounturi la comenzile viitoare. Nu ştiai că eşti fan? Caută repede prin casă ceva de la HUAWEI şi găseşte ID-ul 😉

Fă inventarul gadgeturilor din casa ta şi vezi ce îţi lipseşte

Căşti, ceasuri, tablete, laptopuri, produse consacrate sau inovaţii ca HUAWEI WATCH Buds, noile căşti-ceas sau noul ceas-căşti, după preferinţe şi priorităţi, orice nevoie ar avea casa sau familia ta la capitolul tehnologie, nu rata momentul perfect să îi găseşti rezolvarea în petrecerea de 18 zile de reduceri de la HUAWEI Store! Ne vedem acolo!

Câteva dintre ofertele valabile până pe 31 martie:

Reduceri suplimentare cu 10% extra cupon HUAWEI WATCH GT 3 Pro 43mm, carcasă Ceramic, curea piele White – 1349 lei, de la 2199 lei; HUAWEI WATCH FIT 2 Deep Tarnish Midnight Black Silicone Strap – 494 lei, de la 749 lei; HUAWEI nova 10 8GB+128GB Starry Silver – 1979 lei, de la 2499 lei; HUAWEI nova 9 SE, Telefon Mobil 8GB+128GB, Midnight Black – 989 lei, de la 1599 lei; HUAWEI FreeBuds Pro 2 Silver Blue – 674 lei, de la 899 lei; HUAWEI MatePad Paper 10.3 WIFI 4GB+64GB Black – 1799 lei, de la 2399 lei;

Pachete speciale FreeBuds 5i la doar 299 lei extra la achiziţia produselor: nova 10 SE, nova 9 SE, nova Y 90, WATCH GT 3; nova Y 70 la doar 599 lei extra la achiziţia produselor: WATCH GT 3 Pro, WATCH D, WATCH Buds, WATCH GT 3; FreeBuds Pro 2 la doar 499 lei extra la achiziţia produselor: WATCH GT 3 Pro, WATCH D, WATCH Buds;



Premii – poţi câştiga super premii: un Mate 50 Pro Black sau un WATCH 3 Pro Classic Brown

Caruselul Cupoanelor – utilizatorii pot învârti zilnic de două ori şi pot câştiga cupoane în HUAWEI Store. Condiţia este ca utilizatorii să deţină sau să îşi creeze gratuit un ID HUAWEI. marele premiu: 1 x Mate 50 Pro Black: cupon 2000 lei MateBook X Pro 2022; cupon 200 lei pentru orice telefon; cupon 200 lei pentru orice laptop; cupon 100 lei pentru orice smartwatch;

– utilizatorii pot învârti zilnic de două ori şi pot câştiga cupoane în HUAWEI Store. Condiţia este ca utilizatorii să deţină sau să îşi creeze gratuit un ID HUAWEI. şansa de a câştiga 1x WATCH 3 Pro Classic, prin tragere la sorţi, pentru toţi utilizatorii noi care se abonează la newsletterul HUAWEI Store, în perioada 13-19.03.2023

