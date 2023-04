(P) Planificarea vacanţei perfecte, la cel mai bun preţ!

Coral Travel s-a lansat pe piaţa din România promovându-şi pachetele turistice către cele mai populare destinaţii. Începând din acest an, românii se pot bucura de o vacanţă fără griji, planificată până în cel mai mic detaliu de Coral Travel.



În fiecare săptămână, Coral Travel actualizează ofertele speciale, care sunt exclusive pentru piaţa turistică din România. Descoperiţi ultimele noutăţi pe site-ul www.coraltravel.ro, la telefon 031.490 50 50, sau contactaţi agenţiile din lista de parteneri https://coraltravel.ro/where-to-buy/.

Coral Travel face parte din grupul internaţional de companii Coral Travel Group (OŢI Holding), cu o experienţă de peste 30 de ani pe piaţa globală a ospitalităţii. Acesta reuneşte branduri care deservesc toate ramurile turismului, cum ar fi tour operating, lanţ de agenţii de turism, cazare, servicii inbound etc.



În toţi aceşti ani, companiile Coral Travel Group au organizat vacanţe pentru mai mult de 30 000 de milioane de turişti, satisfăcând cele mai diverse aşteptări. Holdingul dispune de 37 de companii în 22 de ţări; o echipă internaţională formată din 4 300 de angajaţi (25 de naţionalităţi). Coral Travel Group zboară spre 90 de destinaţii din 40 de ţări.



Turoperatorul Coral Travel şi-a început activitatea în 1994, fiind principalul brand de turism al grupului, având propriile agenţii în 13 ţări ale lumii, inclusiv în Germania, Polonia, Republica Cehă, Elveţia.



Coral Travel a lansat pachete promoţionale pentru cele mai populare destinaţii, care includ confort şi servicii potrivite nevoilor şi aşteptărilor dumneavoastră. Zborurile vor fi cu 4 companii aeriene, iar plecările se vor face de pe 8 aeroporturi din ţară: Bucureşti (Aeroportul Internaţional Henri Coandă şi Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu), Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Oradea, Suceava, Iaşi.



Destinaţiile pentru sezonul estival:



- Turcia (Antalya şi Bodrum), din 6 regiuni şi Bucureşti, cu 3 companii aeriene: Turkish Airlines, Fly Lili, Corendon Airlines.

- Egipt (Hurghada şi Sharm el-Sheih) din Bucureşti şi Cluj, cu Fly Lili.

- Grecia (Rhodos şi Heraklion) din Bucureşti, cu Animawings.

- Tunisia (Enfidha) din Bucureşti, cu Fly Lili.

Cu Turkish Airlines, puteţi rezerva clasa business pentru confortul şi comoditatea dumneavoastră.





Turiştii români vor beneficia de toate avantajele oferite de Coral Travel:



Propriul partener de incoming, ODEON Tours: ghizi locali proprii, mijloace de transport pentru transferuri private şi de grup, asistenţă turistică 24/7.

Mai mult, vă veţi bucura de cazare la hotelurile proprii sau asociate Coral Group Hotels, acestea respectând standardele holdingului Coral Group. Dacă alegeţi Turcia ca destinaţie de vacanţă, puteţi opta pentru unul dintre hotelurile proprii: Xanadu Resort Hotel (Belek), Seven Seas Life (Kemer), Seven Seas Blue (Side), Otium Family Eco Club (Side).



În plus, în Grecia, Coral Travel oferă turiştilor români pachete avantajoase pentru cel mai popular lanţ hotelier - Mitsis Hotels.





Coral Travel oferă 3 concepte de vacanţă exclusiv pe piaţa românească:



Colecţia de Vară - cele mai bune oferte de cazare în hoteluri din Turcia, Egipt, Grecia şi Tunisia. Nu trebuie să pierdeţi timp pentru a selecta hotelul. Coral Travel a făcut deja acest lucru pentru dumneavoastră. Încă un beneficiu al rezervării este condiţia specială de plată - plata în avans este de doar 10%.



Sun Family Club - colecţia include cele mai bune hoteluri de familie cu Sun Family Club. Aici sunt luate în considerare toate detaliile, mese potrivite pentru copii în timpul zilei, programe educaţionale şi de divertisment cu pedagogi profesionişti.



Pentru cei interesaţi de pachetul de familie, există şi oferta "2+2=2" - doar părinţii plătesc cazarea, iar copiii beneficiază de gratuitate la cazare.



Coral Elite Service - o selecţie de hoteluri de lux şi beneficii speciale, cum ar fi: ghizi profesionişti din departamentul Coral Elite Service la sosire şi la plecare, transfer special cu maximum 2 opriri, asistenţă turistică 24/7.



Vă invităm să descoperiţi cele mai bune tarife, pentru cele mai populare destinaţii ale verii:



Turcia: De la 189 euro/persoană/sejur 7 nopţi cu mic-dejun, zbor charter şi transfer inclus

Grecia: De la 261 euro/persoană/sejur 7 nopţi cu self catering, zbor charter şi transfer inclus

Tunisia: De la 314euro/persoană/sejur 7 nopţi cu mic-dejun, zbor charter şi transfer inclus

Egypt: De la 364 euro/persoană/sejur 7 nopţi cu all inclusive, zbor charter şi transfer inclus



*Tarifele sunt valabile la momentul publicării



Cum să vă rezervăţi următoarea vacanţă? Doar vizitaţi www.coraltravel.ro şi rezervaţi online, cu posibilitatea de a plăti în rate, fără comision suplimentar, sau alegeţi agenţia din lista de parteneri.

Coral Travel: +40 (31) 490 50 50