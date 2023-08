Preţurile unor celebre modele de ceasuri, în scădere din cauza produselor la mâna a doua

Preţurile pentru ceasurile Rolex, Patek Philippe şi Audemars Piguet deţinute anterior vor continua să scadă, deoarece oferta rămâne ridicată, potrivit analiştilor de la Morgan Stanley şi platformei de cercetare de piaţă WatchCharts, conform Bloomberg.

Oferta totală de pe piaţa second-hand începe să scadă, dar nivelul general al stocurilor rămâne ridicat, se arată în raportul analiştilor de la Morgan Stanley conduşi de Edouard Aubin şi WatchCharts.

După o explozie în 2021, preţurile celor mai solicitate ceasuri au scăzut brusc pe piaţa secundară, pe fondul îngrijorărilor economice şi al prăbuşirii criptomonedelor. Indicele general al pieţei WatchCharts, care urmăreşte cele mai tranzacţionate 60 de ceasuri în funcţie de valoare de la primele 10 mărci, a scăzut cu aproximativ 5% în prima jumătate a anului 2023.

Multe ceasuri ale mărcilor de top continuă să se tranzacţioneze cu mult peste preţurile de vânzare cu amănuntul, deoarece magazinele recurg la liste de aşteptare, cererea depăşind oferta. Cu toate acestea, numărul de ceasuri care se comercializează la preţuri de vânzare cu amănuntul sau sub preţul de vânzare cu amănuntul este în creştere pe măsură ce preţurile din magazine cresc şi preţurile de pe piaţa secundară scad.

Rolex are 89 de ceasuri, reprezentând 72% din modelele sale de ceasuri second hand urmărite de WatchCharts, care se tranzacţionează peste preţul de vânzare cu amănuntul. Există 43 de modele de ceasuri Patek Philippe, adică aproximativ 48% din totalul acestei mărci, care au preţuri mai mari decât cele de vânzare cu amănuntul, precum şi 34 de modele de la Audemars Piguet, adică aproximativ 71% din ceasurile sale. Raportul arată că Vacheron Constantin are 8 modele, adică aproximativ 19% din ceasurile sale, care continuă să aibă un preţ mai mare decât cel de vânzare cu amănuntul.