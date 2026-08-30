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Primii bani investiți: 5 lucruri pe care trebui să le ai în vedere înainte să începi

Primii bani investiți: 5 lucruri pe care trebui să le ai în vedere înainte să începi
Departamentul Economic
30 aug. 2026, 08:30, Economic
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Ți-ai deschis contul de investiții, ai transferat primii bani și acum vine întrebarea mai dificilă: ce cumperi și cât investești? La început, obiectivul nu ar trebui să fie să găsești acțiunea care îți dublează banii, ci să eviți greșelile care te pot face să pierzi inutil. Nu există investiții fără risc, dar există câteva moduri simple prin care poți începe fără să transformi prima tranzacție într-un pariu.

1. Nu investi tot ce ai transferat în cont

Dacă ai pus 1.000 de lei în cont, nu trebuie să investești 1.000 de lei în aceeași zi. Poți începe cu o parte și păstra restul până când găsești investițiile potrivite.

Banii care așteaptă următoarea investiție nu trebuie neapărat să stea complet degeaba. La XTB, de exemplu, fondurile neinvestite din cont pot beneficia de un beneficiu de tip dobândă*, fără să fie blocate, astfel încât poți păstra flexibilitatea de a investi atunci când ești pregătit.

2. Nu paria primii bani pe o singură companie

Vrei ca o bună parte din suma din cont să-i investești într-o companie despre care toată lumea vorbește. Poate părea logic să începi de acolo, dar dacă investești întreaga sumă într-o singură acțiune, rezultatul tău depinde de o singură companie.

O alternativă pentru început sunt instrumentele diversificate, precum ETF-urile, prin care poți obține expunere la mai multe companii într-o singură investiție. XTB îți oferă acces atât la Acțiuni, cât și la peste 2200 de ETF-uri cu 0% comision** la investiții.

3. Nu cumpăra doar pentru că vezi verde pe grafic

O acțiune a crescut 20%, apare peste tot în presă și ai senzația că trebuie să o cumperi înainte să fie „prea târziu”. Exact aici poate apărea una dintre primele greșeli.

Înainte să cumperi, întreabă-te: aș investi în această companie dacă nu aș ști cât a crescut în ultima lună? Dacă răspunsul este nu, probabil reacționezi la preț, nu la investiție.

4. Pregătește-te să vezi și scăderi

Nu există o metodă prin care să investești la bursă și să elimini complet posibilitatea unei pierderi. În schimb, poți controla cât de mult riști.

Poți începe cu o sumă mai mică, poți diversifica și, mai ales, poți evita să investești bani de care vei avea nevoie în viitorul apropiat. Prima scădere de 5% sau 10% arată mult mai clar decât orice chestionar cât risc ești, de fapt, confortabil să accepți.

5. Fă prima investiție suficient de simplă încât să o poți repeta

Prima investiție nu trebuie să fie cea mai bună investiție pe care o vei face vreodată. Mai important este să construiești un mecanism pe care îl poți continua și luna următoare.

Poți, de exemplu, să stabilești o sumă pe care să o investești periodic și să o distribui după o structură prestabilită. Planurile de Investiții XTB sunt construite tocmai pentru acest tip de abordare, permițând contribuții recurente și alocări prestabilite.

Primii bani investiți sunt, până la urmă, mai puțin despre cât câștigi în prima lună și mai mult despre cum începi fără să te sperii la prima scădere. Nu trebuie să investești tot, nu trebuie să găsești acțiunea perfectă și nici să urmărești piața în fiecare zi. Trebuie să începi cu un risc pe care îl înțelegi și cu o strategie pe care o poți continua.

*XTB este autorizată ca firmă de investiții și nu ca instituție bancară, motiv pentru care nu poate acorda dobândă clasică, așa cum este aceasta reglementată de BNR. În acest context, clienții vor primi un beneficiu tip dobândă, care funcționează în manieră similară cu dobânda reglementată de BNR. Ratele de dobândă actuale pot fi consultate aici: www.xtb.com/ro/dobanda.

**0% comision pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR. Tranzacțiile efectuate după depășirea acestui prag vor avea un comision de 0.2% (minim 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%.

Investițiile sunt riscante și pot genera pierderi. Investește responsabil.

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