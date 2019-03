Probleme la Facebook şi Instagram, inclusiv în România: Utilizatorii nu mai pot face postări noi. Defecţiunea nu este cauzată de un atac cibernetic | FOTO

Reţelele de socializare online Facebook şi Instagram se confruntă cu probleme de conectare, în mai multe zone din lume, inclusiv în ţări europene, informează presa britanică.



Numeroşi utilizatori ai celor două servicii online au semnalat miercuri după-amiază probleme privind conectarea în Marea Britanie, în numeroase alte state membre ale Uniunii Europene, dar şi în Statele Unite, Brazilia, Peru, Columbia şi Mexic.

Un reprezentant al reţelei de socializare online Facebook a confirmat că sunt probleme tehnice.

"Există o problemă gravă la nivel mondial în acest moment. Inginerii noştri investighează urgent, vom transmite informaţii pe măsură ce le vom afla", a declarat un oficial din cadrul companiei, citat de publicaţiile Daily Mirror şi Manchester Evening News.

Problemele au fost raportate de utilizatorii din România în jurul orei 18.00.

Problemele sunt confirmate şi de site-ul Downdetector.com, care a primit peste 1.600 de raportări de la utilizatori în primele 30 de minute.

Sursa: Downdetector.com

Facebook transmite că problemele cu care se confruntă reţeaua nu sunt cauzate de un atac cibernetic

Facebook a transmis că problemele tehnice cu care se confruntă reţeaua de socializare nu sunt cauzate de un atac cibernetic de tip DDos (blocarea distribuită a serviciului/distributed denial of service), un mod prin care hackerii întrerup funcţionarea unui site, potrivit The Associated Press.

"Ne concentrăm pe rezolvarea problemei cât mai curând posibil, dar putem confirma că problema nu este legată de un atac de tip DDoS", se afirmă într-un mesaj postat pe contul oficial de Twitter al companiei Facebook.

We're focused on working to resolve the issue as soon as possible, but can confirm that the issue is not related to a DDoS attack.