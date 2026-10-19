Problemele energetice din vara acestui an ar putea să se repete în 2027. Chisăliță: E puțin probabil să avem o soluție definitivă

Declarațiile au fost făcute luni, după ce Dumitru Chisăliță a primit aviz favorabil în comisiile parlamentare, cu 39 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă” și o abținere.

Întrebat dacă poate garanta că România nu se va confrunta în vara anului viitor cu aceleași probleme energetice ca în 2026, când seceta s-a suprapus peste lipsa capacităților de stocare, Chisăliță a explicat că nu poate oferi o astfel de garanție.

„Vă dați seama că nu pot să dau o garanție la cum va fi vara viitoare, dacă va fi secetă, nu va fi secetă”, a declarat ministrul propus al Energiei în Guvernul Niculescu.

Chisăliță: O soluție definitivă este puțin probabilă în următoarele luni

Acesta a precizat că există în prezent o preocupare pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, un sector în care România a rămas în urmă.

Potrivit lui Chisăliță, soluțiile analizate nu se limitează la baterii, ci vizează dezvoltarea unui mix de tehnologii care să permită stocarea energiei prin mai multe metode.

De asemenea, ministrul propus a menționat necesitatea analizării problemelor care au afectat producția de energie în 2026, inclusiv situația de la Cernavodă, pentru a identifica măsurile care ar putea preveni repetarea acestora.

„Toate aceste elemente trebuie să ia în considerare analize, studii, expertize care se vor face, ceea ce înseamnă că e puțin probabil ca în 6-7 luni de zile, să spunem până ar începe perioada secetoasă, dacă ne comparăm cu ce am avut anul acesta, să avem o soluție definitivă”, a explicat Chisăliță.

Cu toate acestea, ministrul propus a susținut că vor fi adoptate măsuri pentru limitarea problemelor care ar putea apărea în vara anului viitor.

„Cu siguranță, anumite măsuri se vor lua, măsuri care, cel mai probabil, vor diminua riscurile pe care le-am avut în anul acesta”, a spus Chisăliță.