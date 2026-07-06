Programul Rabla 2026 va fi lansat după regulile din 2025. Ministerul Mediului amână noile criterii privind originea mașinilor eligibile

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a anunțat luni că Programul Rabla 2026 destinat persoanelor fizice va fi lansat în aceleași condiții aplicate în ultima sesiune din 2025, după ce introducerea unor noi criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile a fost amânată pentru ediția de anul viitor.

Potrivit ministerului, decizia a fost luată pentru a evita întârzierea lansării programului și pentru a permite persoanelor care intenționează să își cumpere un autovehicul nou, cu emisii reduse, să beneficieze cât mai rapid de finanțare.

Noile criterii, amânate după consultările cu Comisia Europeană

Ministerul precizează că a analizat răspunsurile primite din partea Comisiei Europene referitoare la modificările propuse pentru Programul Rabla.

Conform clarificărilor primite, introducerea unor condiții suplimentare legate de originea geografică a autovehiculelor eligibile ar necesita parcurgerea unor proceduri europene suplimentare, care ar întârzia lansarea programului cu cel puțin trei luni.

În paralel cu lansarea ediției din acest an, autoritățile vor continua demersurile necesare pentru ca noile criterii să poată fi introduse în sesiunea din 2027, inclusiv prin consultări tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene.

Diana Buzoianu: „Nu putem prelungi incertitudinea”

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că lansarea Programului Rabla într-un termen rezonabil reprezintă una dintre prioritățile instituției.

Potrivit acesteia, proiectul noului ordin se află în prezent în procedură de transparență decizională, însă unele autorități publice au transmis că au nevoie de încă câteva luni pentru analizarea modificărilor propuse.

„În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto”, a afirmat ministra.

Diana Buzoianu a precizat că ministerul nu renunță la intenția de a introduce criterii mai clare privind originea autovehiculelor eligibile, însă acestea vor fi pregătite pentru ediția de anul viitor, după finalizarea procedurilor necesare la nivel european.

Bugetul și valoarea ecotichetelor rămân neschimbate

Bugetul Programului Rabla 2026 destinat persoanelor fizice rămâne de 300 de milioane de lei.

Și valoarea ecotichetelor va fi identică celei aplicate în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din 2025:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autoturism nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru un autoturism plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autoturism hibrid;

10.000 de lei pentru un autoturism cu motor termic, inclusiv alimentat cu GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

Condițiile de eligibilitate nu se modifică

Criteriile de eligibilitate vor rămâne cele aplicate în ultima sesiune Rabla destinată persoanelor fizice, respectiv sesiunea reluată în baza ghidului aprobat în 2025, după suspendarea ediției anterioare.

Data exactă de lansare a sesiunii pentru persoanele fizice nu a fost anunțată până în prezent, însă decizia de a păstra regulile deja cunoscute este menită să permită demararea programului fără întârzieri suplimentare.