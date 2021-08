Proiectul-pilot al trenurilor pe hidrogen pe ruta Bucureşti-Piteşti. Costurile, la jumătate comparativ cu modernizarea şi electrificarea liniei

„În PNRR, într-adevăr, noi vrem să pilotăm Bucureşti-Piteşti, tocmai pentru a vedea cum poate funcţiona, pentru că este o linie care nu este electrificată. Analiza de piaţă pe care noi am realizat-o în momentul de faţă ne duce la costuri la jumătate. Dacă, practic, reînnoim linia respectivă, achiziţionăm întreaga infrastructură de alimentare cu hidrogen plus trenurile pe hidrogen pe linia respectivă, comparativ cu modernizarea liniei şi cu electrificarea acesteia plus materialul rulant, costurile sunt la jumătate”, a spus Ramona Moldovan, în dezbaterea online „Green Deal - între speranţă şi incertitudini!”, organizată de Sierra Quadrant.

Proiectul are în vedere şi o posibilă conectare cu Aeroportul Otopeni, dar şi modul în care este produs hidrogenul, astfel încât acesta să provină din surse green, a precizat ea.

Expertul în transporturi, Mihai Frumosu, consideră fezabil proiectul, în condiţiile în care vorbim despre o linie neelectrificată şi unde există în apropiere unităţi industriale care au ca produs rezidual hidrogenul şi care în prezent nu poate fi folosit.

Mihai Crăciun, fondatorul comunităţii online şi al asociaţiei "Construim România", a atras, însă, atenţia că una dintre concluziile proiectului-pilot derulat în Germania a fost că „trenurile pe hidrogen nu sunt indicate pentru linii magistrale”.

„E bine să facem proiecte-pilot dar e bine întotdeauna să fii la cea mai modernă tehnologie stabilă, iar aceasta, în domeniul feroviar, este electrificarea. O stăpânim cel mai bine şi ştim cel mai bine cum funcţionează. Sunt curios cum va funcţiona proiectul-pilot din România, dar concluziile germane sunt clare, hidrogenul feroviar este bun doar pentru linii scurte, trenuri urbane”, a subliniat el.

Dincolo de transportul feroviar, transportul rutier de mare tonaj pe bază de hidrogen, pe distanţe lungi, nu este o soluţie pentru moment, a avertizat Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naţionale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), în opinia căruia, uneori, „avem tendinţa de a fi mai catolici decât Papa atunci când nu trebuie”.

„Nu ştiu cum vi se pare, la feroviar, să treceţi direct la trenuri pe hidrogen. Noi nu avem o grămadă de lucruri simple (...) şi mi se par că sunt mult mai elementare şi de bază şi într-o ordine tehnologică şi normală care ar trebui să se întâmple mai întâi, şi sărim la ultima tehnologie”, a comentat Radu Dinescu.

Horia Bănescu, expert în investiţii în infrastructură şi fonduri europene, a notat că experienţa germană în acest domeniu a început în 2018, prin proiectul derulat în Saxonia Inferioară cu trenuri care au circulat, iniţial, fără călători.

„Cine se uită pe strategia feroviară din Germania, vede că ei au pregătit această tranziţie, deşi au numai 61% din liniile ferate electrificate, au pregătit această tranziţie de când divizia de locomotive a unuia din cei mai mari producători Diesel a fost vândută către chinezi. Anul acesta, Căile Ferate Germane au anunţat un parteneriat cu Siemens pentru a-şi dezvolta propria tehnologie a trenurilor pe hidrogen”, a arătat acesta.

Declarându-se un adept al ideii trenului metropolitan, care în România este „veriga lipsă din sistemul feroviar de pasageri”, Horia Bănescu s-a întrebat de ce acest proiect a dispărut din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, deşi exista în discuţiile publice din variantele din martie şi aprilie.

